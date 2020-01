Modelář ukazuje první ochutnávku z filmu na počest zpěvačky Janky Djagilevy

Režisér Petr Zelenka oživuje ve svém novém filmu Modelář hudbu legendární zpěvačky a básnířky Janky Djagilevy, která ho provází už řadu let. Na hudbě k Modeláři spolupracoval se skladatelem Janem Ponocným, se kterým se sešel už při práci na seriálu Dabing Street. Na hudbě k Zelenkově Modeláři se podílel i český rapper a Dj známý jako Kato.

Jedna z natočených scén, bytový koncert k výročí úmrtí Janky Djagilevy, se do filmu nedostala celá, tvůrcům filmu Modelář přišlo líto o ni diváky ochudit. „Vytvořili jsme takový video bonus a zároveň ochutnávku určitých momentů, které budou ve filmu k vidění. Zajímavé je, že oficiální nahrávky ruské zpěvačky Janky Djagilevy neexistují, jsou to záznamy z bytů a koncertů. V Modeláři zazní krásné coververze tří jejích věcí. Je to jiný jazyk, jiná doba, ale nálada v té hudbě velice přesně vyjadřuje rozpoložení člověka, který stojí tváří v tvář celému světu,“ říká režisér Petr Zelenka, který by byl rád, aby její hudba oslovila i současné posluchače. A dodává: „Její hlas zní stále stejně silně, její verše jsou stejně aktuální jako před třiceti lety. Jak čelit smutku osobní existence tváří v tvář nesmyslnému establishmentu.“

Motiv hledání spravedlnosti je jedním z hlavních témat Zelenkova nového filmu Modelář, v němž hlavní roli ztvárnil Kryštof Hádek. „Sám nevím, jestli to, co dělá hlavní hrdina filmu, je špatné nebo ne. Přestože bych se takhle nezachoval, je fascinující, že se Pavel snaží dát věci do pohybu. Zachraňuje svět, protože si nemůže pomoct a mě bavilo ho potkat,“ říká Kryštof Hádek o své postavě.

Původně se Zelenka pro svůj film inspiroval příběhem filmu Taxikář z pera Paula Schradera. „Postupně se můj hlavní hrdina hodně vzdálil od Travise, ale ten motiv hledání spravedlnosti v šíleném světě, ten máme společný,“ upřesňuje Zelenka. Hádkův chemik a vynikající letecký navigátor Pavel ve spojení s kamarádem Plechem v podání Jiřího Mádla, kteří společně provozují půjčovnu dronů, představují podle tvůrců spíše komickou dvojici. „Mě dost baví postava Kryštofa Hádka v Modelářovi. Je přímý, nic si ničím nenahrazuje a nevybírá si slabé soupeře. Lidi se povětšinou aktivují, až když jim nabouráte domácí pohodičku,“ říká Jiří Mádl, který ve filmu ztvárňuje postavu inspirovanou rapperem Katem. Ve filmu dále hrají Veronika Khek Kubařová, Zuzana Fialová, Richard Stanke, Helena Dvořáková, Miroslav Hanuš, Jiří Štrébl, Kristýna Frejová, Jiří Svoboda nebo Kamil Halbich. Modeláře uvede do kin Falcon už 6. února 2020.

Modelář vznikl v producentské společnosti 0.7km films Petra Zelenky a Martina Sehnala. Koproducenty filmu jsou Česká televize - Tvůrčí producentská skupina Kateřiny Ondřejkové, energetická firma innogy, Hangar Films, slovenská společnost Punchart Films - Ivan Ostrochovský a slovinská Fabula - Radovan Misic. Snímek vzniká s podporou Státního fondu kinematografie, Jihomoravského filmového nadačního fondu a Nadačního fondu Prague Film Fund, scénář podpořila FILMOVÁ NADACE.

