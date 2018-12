Michal Malátný má k Vánocům Milióóóny přání

Frontman kapely Chinaski, Michal Malátný, letos usedl k vánočnímu stolu o něco dříve, než je zvyklý a u stromku obsypaného dárky se sešel společně s celou kapelou a se slovenskou kolegyní Katarínou Knechtovou. Všechny dohromady svedla spolupráce na jejich úplně první vánoční česko-slovenské písni. K té rovnou natočili i videoklip s názvem Milióóóny přání, kterým splnil dosud nenaplněné přání tragicky zesnulého bubeníka Chinaski, Pavla Grohmana. Píseň je součástí vánoční kampaně MALL.cz. Sváteční dny si většina z nás chce užít v klidu s rodinou a nabrat novou energii. „Já doteď veškeré sezónní písničky bojkotovala, toto je můj úplně první vánoční singl a jsem ráda, že to tak hezky vyšlo,“ komentuje novou písničku ke kampani nákupní galerie MALL.cz, zpěvačka Katarína Knechtová. „Takový singl byl vždycky velký sen našeho tragicky zesnulého bubeníka Pavla Grohmana, který toužil dát dohromady nějakou vánoční pecku! Tak mu po deseti letech toto přání konečně splníme,“ komentuje a vzpomíná Malátný. Ten sice rád tráví Vánoce doma, ale trochu netradičně. Dárky si s rodinou rozbalí o jeden den dříve a Štědrý den již tráví při pohádkách na gauči zkoušením a prohlížením všech věcí, které jim Ježíšek nadělil. „Nejlepší věc, kterou jsem kdy dostal, byla v mých dvanácti letech vzduchovka od otce, kterou mám dodnes,“ prozradil Malátný, který se začátkem roku chystá opět vycestovat s kapelou do Austrálie a na Nový Zéland, kde budou koncertovat a skládat písně do nově připravovaného alba. Katarína je v práci na nových písních o něco dál a na začátku ledna se vrhne do nahrávacího studia. Jejich nová společná písnička bude nejdříve k vidění exkluzivně na internetové televizi MALL.TV, následně bude nasazena v rádiích. Nákupní galerie MALL.cz tak navazuje na tradici vánočních písní, kterou vloni zahájila Ewa Farna s písní Vánoce na míru.