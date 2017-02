KY-MANI MARLEY PŘIJEDE NA ROCK FOR CHURCHILL

Hudební festival Rock for Churchill ohlásil druhého zahraničního interpreta, je jím hvězda reggae Ky-Mani Marley. Rock for Churchill se uskuteční 25. a 26. srpna ve Vroutku. Ky-Mani doplňuje již dříve oznámené Irie Révoltés, Tata Bojs, J.A.R., Vypsanou fixu a Circus Problem. Nejvýhodnější vstupenky jsou v prodeji pouze do 28. února.



Charismatický zpěvák, multiinstrumentalista, hudební producent i známý herec je synem reggae legendy Boba Marleyho a tenisové šampionky Anity Belnavis. Narodil se na Jamajce v roce 1976 a po smrti svého otce se v devíti letech přestěhoval s matkou do Miami. Hitmaker Ky-Mani dal světu songy jako Warriors, Dear Dad, One Time nebo třeba Fell in Love. Ve své více jak dvacetileté kariéře vydal sedm studiových alb, přičemž to poslední pojmenované Conversations nahrál společně se svým parťákem Gentlemanem. Jako herce jste mohli Ky-Maniho vidět ve filmech One Love, Heaven nebo proslulých Shottas.

18. ročník Rock for Churchill proběhne tradičně v krásném přírodním areálu Myslivna ve Vroutku. Za loňský vydařený ročník se Rock for Churchill dočkal ocenění od festivalových návštěvníků – v anketě bestCOOLfest obhájil loňské 3. místo. Poslední tři ročníky festivalu byly vyprodané.

Dvoudenní vstupenky jsou do 28. února v prodeji za 800 Kč (+ poplatky) na www.rfch.cz, GoOut.cz, pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků), na dobírku a v sítích Ticketportal a Ticketpro. Do konce února jsou v prodeji balíčky 5+1 a 10+2 zdarma. Od 1. března se cena vstupenky zvedá o 100 Kč. Kompletní informace o předprodeji najdete na www.rfch.cz/vstupenky. Stanování je na Rock for Churchill zdarma.

Generálním partnerem Rock for Churchill je Staropramen

ZDROJ: TZ Rock for Churchill

