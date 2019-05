Kdo bude hrát na Szigetu se rozhodne na Sziget party!

Kdo si pojede zahrát po boku světových hvězd na festival Sziget, se rozhodne ve středu 15. května v pražském klubu Café V lese. V rámci Sziget Party proběhne finále soutěže Jednou ranou na Sziget. Odborná porota vybrala do finále The Silver Spoons, I Love You Honey Bunny a Bratři. Vítěze vyberou přímo na místě návštěvníci koncertu a kapelu tak pošlou na letošní ročník festivalu, kde se skví jména jako Ed Sheeran, Foo Fighters, The 1975, Post Malone, Twenty One Pilots, Macklemore, Martin Garrix, The National, Florence + The Machine a stovky dalších. Festival Sziget trvá sedm dní (od 7. do 13. srpna).

Obří festival s denní kapacitou více než osmdesát tisíc návštěvníků již zveřejnil program pro hlavní pódia a seznam letošních hvězd je opravdu impozantní nezmínili jsme třeba Richard Ashcroft, Franz Ferdinand, James Blake, 6lack, Tove Lo, Mura Masa, Kodaline a spousta dalších. Zároveň pořadatelé zveřejnili kompletní program nejen pro menší podia, jako je například Volt Stage, kde vystoupí Charlie Winston, Gunwood nebo Blackwave. I bohatý a různorodý nehudební program doplnili o kompletní seznam divadelní podia, kde vystoupí třeba i famózní Australani Gravity and Other Myths. Přesto stále zůstává vyhrazeno ještě jedno místečko pro českou kapelu, vítěze soutěže Jednou ranou na Sziget, která doplní již ohlášené české ranaře Pipes & Pints a slovenskou star Celeste Buckingham.

Dvacátý sedmý ročník festivalu Sziget se jako každý rok uskuteční na zeleném ostrově Óbudai v centru Budapešti od 7. 8. do 13. 8. 2019. Na jeden týden v srpnu se promění ostrov v srdci maďarské metropole na legendární Ostrov svobody a přivítá Szigeťany z více než 100 zemí světa. Během festivalu se odehraje více než 200 koncertů a stovky dalších vystoupení divadel a umělců z celého světa, a to na více než 50 místech celého areálu. Obrovský ostrov s denní kapacitou areálu přes 85000 nabízí nadstandardní komfort všem Szigeťanům a v posledních letech je řada jednotlivých dní festivalu vyprodána. Sziget navíc nedávno získal na European Festival Awards 2017 již po druhé cenu v kategorii Line – Up of the Year. Porazil tak 10 nejlepších evropských festivalů, mezi nimiž bylo i Glastonbury, Roskilde a Lollapalooza. Více informací najdete na webu magazínu Zvlastnistyl.cz a webu festivalu www.szigetfestival.com

ZDROJ: TZ Sziget