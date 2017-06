Jednou trefou na Sziget! – III. kolo (finále)

Poslední krůček zbývá jedné ze tří finálových kapel k tomu si zahrát Szigetu na nejlepším festivalu Evropy ve stejný den jako Robbie Williams nebo Florence and the Machine. Nasbírat nejvíce hlasů od fanoušků na třech koncertech se pokusí Vees (CZ), Ghost of You (CZ) a Fresh Out of the Bus (SK). Finálová představení se odehrají na počátku května, 4.5. v Bratislavě v KC DUNAJ, 5.5. v pražském klubu ROXY a závěrečný večer ve středu 6.5. v Brně v klubu Fléda. Návštěvníci Flédy se ještě ten večer dozví, kdo obdržel nejvíce hlasů a odjede v srpnu do Budapešti hrát na festival Sziget. Prvním postupujícím do finále se stala kapela Vees, která získala nejvyšší hodnocení od poroty v kole a postoupila do přímo do finále. V druhém kole soutěže si v České republice finálovou účast zajistili vítězstvím Ghost of You. Slovensko bude reprezentovat Fresh Out Of The Bus. Ve finále se tak objeví mladé kapely, které reflektují aktuální hudební trendy a dokáží na ně reagovat osobitou tvorbou. Sziget, největší hudební festival ve střední Evropě, probíhá v maďarské metropoli Budapešť každý rok v srpnu více než dvacet let. Jako zatím jediný festival v historii je Sziget dvojnásobným držitelem evropského ocenění EFA „Best Major Festival“ a to za ročníky 2011 a 2014, a pravidelně přiláká na krásný ostrov v srdci Budapešti téměř 400 000 fanoušků z více než 80 zemí. Obří akce poskytuje kompletní úžasný prázdninový týden se skvělými živými koncerty světových hvězd, mezinárodní komunitou a všemi turistickými atrakcemi, které město Budapešť nabízí. Program Szigetu tvoří zvučná jména těch největších umělců napříč žánry, doplněná o fantastické nehudební zážitky mnoha divadelních představení, vizuální tvorby a instalací. Tato jedinečně namíchaná směs přitahuje stále větší počet návštěvníků, a tak v roce 2014 byly poprvé vyprodané permanentky ještě před začátkem festivalu.Kapela ve svém popisu uvádí tyto klíčová slova: energie, kytara, basa, bicí, show. Vybrousit styl od původního á la 60’s rock’n’rollu do současné podoby moderního rocku a podmanit si nejedno pódium ve střední Evropě i srdce mnohých fanynek. VEES si razí zcela vlastní cestu moderní tzv. «kytarovky» s autentickým zvukem i hudebními postupy, které nenechají chladným nikoho, kdo v pubertě poslouchal na shuffle Led Zeppelin a Arctic Monkeys.V Brně působící čtveřice mladých hudebníků dohromady svedena souhrou náhod na podzim roku 2012. Ve snaze nalézt společnou řeč v jazyce hudby otvírají GoY různé žánrové škatulky a poté si je strkají zpět do kapsy. Z minima maximum? DIY? Energie? Pop?Post-indie trio, ktoré si už po necelých dvoch rokoch fungovania našlo stabilné miesto na slovenskej alternatívnej scéne. Eponymný debut "Fresh Out Of The Bus" vydali vo februári 2015 a bol okamžite kritikou označený ako jedna z najvýraznejších prvotín posledných rokov.