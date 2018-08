FOTO-REPORT: Úvodní event nově připravované reality show s názvem „ Závodní akademie“ na MALL.TV

Milý čtenáři již na začátku letošních práznin jsme vám přinesli pár zpráv o nově vzniklé internetové telivizi MALL.TV, která si odbyla svou premiéru v rámci mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. S potěšením vám mohu přinést krátky report z úvodního eventu reality show s názvem „Závodní akademie“ nově nově připravovaného pořadu, který budete moci sledovat od podzimu na MALL.TV. Více najdete v článku "Dva týmy, jediný vítěz. Rychlost, krev, slzy a pot. Internetová televize MALL.TV uvede reality show s vůní benzinu."

S očekáváním že bych se mohl svést v motokáře jsem si sedl do auta a celí natěšený vyrazil z Karlových Varů do Prahy. Úvodní event se konal v CMKarting Zličín a mohu říct že opravdu zábavné místo, ale nebudu předbýhat. V průběhu TK nám byli představeni účastníci nového pořadu Závodní akademie. Česká Miss World 2015 Andrea Kalousová a český youtuber a rapper Denis Kubík za modrý tým, za druhý čarvený tým zazářila herečka a zpěvačka Tonya Graves a frontman kapely Skyline, sportovec a výživový poradce Jakub Bína. Na úvodu nechiběl ani odborný garanta Závodní akademie, kterého se ujal moderátor závodu Formule 1 Jan Charouz. Po krátké debatě a představení traileru proběhlo ukázkové kolo a následoval veřejní závod.

Co jsem nečekal byla možnost sice bez možnosti příprav se, zato na poslední chvíli doslova naskočit do veřejného závodu určujícího poslední členy jednotlivých týmu. Fotoreport je sice možná oto kratší že místo focení jsem se snažil užít parádní příval adrenalinu a nový zážitek. Osobně si také myslím že je to perfektní platforma, jak dostat více lidí na závodění okruhu, místo toho, aby závodili na silnici jak zmínil Jan Charouz. I když mám pokuty za rychlost skoro z celé evropy jen díky letošním reportům pro magazín Zvlastnistyl.cz, tak ač nerad musím přiznat že jsem dostal dost na prdel. Závodit na silici je hazard a s rychlím ježděním nemá nic společného, mnohdy sice ani jedno nekončí nijak dobře. Mohu říci že jsem měl co dělat zvládat tempo ostatních závodníků, závod jsem si užil a zajisté se za volant na závodní dráhu opět vydám. Závěrečná rada pro ty co jdou hledat motokáry ve svém okolí, sedačky bývají tvrdé.

