FOTO-REPORT: Pol’and’Rock Festival a nejspíše poslední wodstock evropy

Na začátek odbočím a mnohé z vás napadne otázka na kterou nadpis mého reportu nabádá. U nás do nedávna byl Trutnov Open Air Festival a to pod různými nazvi ale vždy v podstatě český wodstock, který by sice co do počtu návštěvník polskému wodstocku konkurovat nemohl, ale zato atmosféru měl vždy přívětivější. Chtěl jsem si udělat nadhled nad první cestou na polský festival a zatím mohu říct jo proč ne. Pol'and'Rock Festival je jako jeden z mála bez vstupného a tak je pozoruhodné že dosahuje tak vysoké úrovně v poskytovaných službách pro návštěvníky. Máte-li rádi mačkanici a pořádné pogo v nekončícím davu lidí, zde je pro vás místo jak stvořené. Já osobně nezapomenu na úžasné vystoupení Judas Priest, které chvíli poté okořenili ARCH ENEMY a i dav se doslova vařil. Nedělní den jsem si nemohl nechat ujít zástupce české scény Hentai Corporation a po delší době ani koncert SOULFLY. Poslední koho jsem zařadil není nikdo jiný než letošní nejznámější zástupce reggae žánru, kterým byl Alpha Blondy.

K pořádnému závěru jsem ani po týdnu nedospěl, jak jsem již zmínil dosáhnout takovéhoto festivalu bez výběru vstupného je pro mě největší kouzlo, které tento festival skrývá. U mě pokud mám srovnávat nejkrásnější festival Evropy stále zůstává maďarský festival Sziget. Pokud chcete ušetřit solidní porci financí za vstup doporučuji Pol'and'Rock.

FOTOREPORT: