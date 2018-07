FOTO-REPORT: Druhý den na Balaton Sound aneb kopa slunce, spousta hudby a parádní show v podání Ty Dolla Sign nebo The Chainsmokers

Včerejší den na krásné pláži Balatonu se opět vydařil. Pokud jste neusnuli na sluníčku jako já, unaveni předchozím dnem měli jste možnost si zasportovat a to hned v několika možných hrách od stolního fodbalu, ping pongu, benbingtonu v nabídce byl i plážový volejbal, posilovna a další sportovní aktivity. Hlad a žízeň má člověk možnost zahnat cateringem na vysoké úrovni a to bez nějakých příšerných front, nebudeme uplně předbíhat a uvidíme co přinese víkendoví nával návštěvníků.

Je jasné že celý den se jen slunit, jíst a pít není úplně špatné ale pokud se nabýzí opravdu solidní hudební program je škoda jej nevyužít. A čtvrtek patřil hlavně těmto čtyřem sestavám první Ty Dolla Sign, který mě opravdu překvapil a rozpohyboval nejednoho návštěvníka. Druhým je Jonas Blue, který si přichistal správně divoký set a tak kdo potřeboval upustit stres mohl si parádně zařádit. O závěr hlavní stage se postarali The Chainsmokers, na které jsem byl dosti zvědavý, ale opravdu jejich show je perfektní a odezva návštěvníků o tom také svěčí své. Čtveřici jmen uzavírá Eric Prydz, který sice nechtěl fotit a tak není ani ve fotoreportu, zato předvedl suprový výkon. Díky za nevšední zážitek, který jsem si bez techniky mohl plně užít.

No a co nás čeká dnes? Martin Garrix, Rita Ora, Ella Eyre, Sasasas či Sven Väth tak se nechte překvapit zase zítra co pro vás do foto-reportu přichystm. A držte palečky ať mračna u balatonu rosfouká vít.

FOTOREPORT