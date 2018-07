FOTO-REPORT: Balaton Sound se s příchodem víkendu rozjíždí na plné obrátky

V pořadí třetí den hudebního maďarského festivaluse velice vydařil. I když počasí nevěstilo nic dobrého s občasnými přeháňkami, které spíš člověka osvěžili nakonec vydrželo až do závěrečné páteční show na hlavním pódiu. Než se dostanu k úplnému závěru dnešního reportu začal bych rád u několika zajímavostí a vychytávek. Největší vychytávka letošního roku je možnost platby přímo identifikačním náramkem pro vstup a to je opravdu pecka! Zaujalo mě jak organizátoři mysleli na fotbalové fanoušky a hned u sportovního areálu, který jsem včera konečně již navštívil, vytvořili velkou obrazovku a super prostor pro fanďení nebo jen sledování fotbalového zápasu. Ze čtvrtečního programu jsem se nejvíce těšil na vystoupení oda holka nezklamala opravdu suprové vystoupení a dle mě holka zvládla i rozhýbat dav i více než, která byla na programu hlavní stage hned po Elle. Když jsem se zeptal některých návštěvníků upřesňuji mužského pohlaví jaký je jejich názor řekli že i když hudba je tak nenutí se hýbat Rita je nádherná což mohu potvrdit. V průběhu svého vystoupení zaspomínala i na svou spolupráci s, který s námi již není. Jak jsem již nakousl nazačátku zakonče programu main stage si nachystala set i show opravdu super zatím nejlepší a dle mě jediný kdo ho teď má možnost trunfnout je, který zakončí program na hlavní stage celého letošního ročníku festivalu. Dnešek bude také dosti náročný moc se těším na vystoupení Timmy Trumpet, W & W nebo Nervo. David Guetta mě zatím pokaždé zklamal a i když jeho hudba je z rádia dobrá live sety mě zatím spíše pohoršili, takže jak se říká do třetice a uvidíme.