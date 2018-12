Foo Fighters, Florence + The Machine, Twenty One Pilots a další hvězdy míří na festival Sziget 2019

K již oznámenému Edu Sheeranovi přidal festival Sziget dalších pět headlinerů. Do maďarské metropole Budapešti v létě zamíří Foo Fighters, Florence + The Machine, Twenty One Pilots, The 1975 a Martin Garrix. Pořadatelé festivalu zveřejnili navíc ještě další dvě desítky jmen pro ročník 2019, který se koná od 7. srpna do 13. srpna. Jedinečnou atmosféru ostrovního festivalu uprostřed metropole zachycuje i nově zveřejněné aftermovie z uplynulého léta. Sziget nyní spouští také předprodej jednodenních, třídenních a dalších vstupenek, včetně široké nabídky ubytování přímo na ostrově.

Éterická šansoniérka, rockoví bohové, zářící hvězdy indie-popu, elektro-popové duo a číslo jedna nejen DJ hitparád se spojí s Ed Sheeranem, aby vytvořili line-up nejpestřejšího evropského festivalu, který každoročně navštíví přes 500 000 lidí. Kromě headlinerů Foo Fighters, Twenty One Pilots, The 1975 Florence + The Machine a Martina Garrixe jsou v programu 2019 nově také Richard Ashcroft, Catfish & The Bottlemen, Chvrches, Jungle, Kodaline, IDLES, Superorganism, Frank Carter & The Rattlesnakes, Pale Waves, Maribou State, Frank Turner & The Sleeping Souls, Of Mice & Men, Boy Pablo, Parcels, Yungblud, Alma, Tamino, Gang Of Youths, The Blaze. To jsou první jména nadcházejícího ročníku festivalu.

“Seznam prvních jmen pro SZIGET 2019 označuje novou éru festivalu. Naše pololetní strategie byla zveřejněna již se vstupem nového partnera na počátku roku 2018 a nyní nám umožňuje zvednout laťku festivalu. Můžeme dát tak našim Szigeťanům to, co chtějí a co si zaslouží. Snažíme se kombinovat naše zkušenosti a jedinečnou atmosféru Szigetu společně s festivalovým line-upem nejvyššího mezinárodního kalibru.” (CEO Sziget Festivalu, Tamás Kádar) Na Szigetu každoročně vystoupí více jak 200 kapel a interpretů. A protože Sziget nepřináší jen headlinery, je program plný různorodé hudby, divadel, kabaretů, instalací, performancí a umění. Bude proto velmi zajímavé sledovat další oznamování na jaře 2019.

Foo Fighters jsou jednou z největších rockových hvězd, které v současnosti můžete na pódiích vidět. Počátek kapely sahá k eponymnímu debutovému albu z roku 1995, které je dnes již klasikou. Bylo sestaveno z podomácku nahraných skladeb, které vznikly převážně ještě v době, kdy byl Grohl členem Nirvany. Od té doby se proslavili celou řadou skladeb, jako jsou Times Like These, Best Of You, Everlong, Learn To Fly a The Pretender. Jejich bezkonkurenční energie a neuvěřitelná zásoba hitů se stane festivalovým vrcholem Szigetu. Kapela je headlinerem posledního večera celotýdenní party (úterý 13.8.2019).

Florence + The Machine odstartovali svoji kariéru fantastickým debutovým albem Lungs v roce 2009. Po vydání dalších dvou vynikajících desek se zpěvačka s doslova nadpřirozeným hlasem a její kapela v roce 2015 dostali mezi hlavní hvězdy Glastonbury. Z Florence Welch se tak stala první britská ženská headlinerka festivalu v tomto století. Na pódiu tančí bosá a bezpochyby stejně jako v roce 2015 na “Ostrově svobody” očaruje veškeré publikum i v roce 2019. Tento zážitek si budou moci fanoušci vychutnat na Szigetu v pondělí 12.8.2019.

Vítězové Grammy, Twenty One Pilots, výrazně bodovali díky svému singlu Heathens ze soundtracku pro Suicide Squad. Tahle parta produkující skladby inspirované rap-rockem má v zásobě ještě další pěknou řádku hitů. Vždyť to bylo první alternativní duo, které mělo ve Spojených státech dva singly souběžně v první desítce.

Přátelé z dětství, The 1975, vyrostli se dvěma alby číslo jedna a oceněním “Nejlepší britská skupina” 2017 v rámci BRIT Awards do jedné z nejúspěšnějších kapel indie-popu ve Velké Británii i mimo ní. Se svým posledním albem, které vychází na konci listopadu, a dalším albem, které má vyjít v květnu 2019, The 1975 jsou jednou nejžádanějších kapel pro nadcházející festivalovou sezónu.

Ve svých 22 letech je Martin Garrix jedním z nejúspěšnějších DJů na světě. Již v roce 2016 se dostal mezi Top 100 DJe časopisu DJ Mag a svůj titul si zachoval i v roce 2017 a 2018. Tím se stal třetím DJem, který byl oceněn tři roky po sobě. Od té doby, co se objevil na scéně s hitem Animals, spolupracoval s velkými hudebními jmény a produkoval nespočet hitů.

Na pódiu Szigetu vystoupí se svým čerstvým solo albem frontman kapely The Verve a legenda Britpopu, Richard Ashcroft, stejně jako pestrobarevní punk-rockeři, Frank Carter & The Rattlesnakes. Metalisti Of Mice & Men jsou příslibem hluku a s nimi i indie-rockoví oblíbenci Kodaline. Pro milovníky volnějšího soundtracku a elektroniky bude po ruce spolek moderního soulu, Jungle a rostoucí hvězda, Tamino, označovaný jako nový Jeff Buckley. Alma a Chvrches naordinují speciální dávku popu, zatímco Bob Pablo bude léčit tím nejlepším ze skandinávské indie scény.

Bristolští oblíbenci politického punku, IDLES, přinesou na ostrov svoji jedinečnou energii a k proslulému line-upu se připojí i nováčci indie-popu, Superorganism. Jeho mezinárodní členové pocházejí z Anglie, Japonska, Jižní Korei, Austrálie a Nového Zélandu. A Sziget je díky účasti Szigeťanů z více jak 100 národů ideálním festivalem, který umožní tomuto osmičlennému spolku všechny tyto kultury propojit. Ohlášeni byli také garážoví miláčci Catfish & The Bottlemen, gotičtí oblíbenci Pale Waves, folk-punková ikona Frank Turner & The Sleeping Souls, uvolnění elektroničtí kluci Maribou State, dlouhovlasá shoegaze partička Parcels, nadějní rockeři Yungblud, australský kvintet Gang O Youths a elektronické duo The Blaze.

