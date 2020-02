Film Ivana Ostrochovského Služebníci s českou účastí míří do soutěže na Berlinale a má ukázku

Světovou premiéru si slovensko-česko-rumunsko-irský film Ivana Ostrochovského Služebníci odbude na festivalu Berlinale v pondělí 24. února v 17.30 hodin v kině CinemaxX. Snímek zde bude uveden v nové soutěžní sekci Encounters v úzkém výběru spolu s dalšími čtrnácti filmy z evropské, severoamerické, asijské i jihoamerické produkce. Celovečerní film o dvou mladých chlapcích, kteří vstupují na začátku 80. let v Bratislavě do kněžského semináře, kde se setkávají s neutěšenými poměry v tehdejší kolaborující katolické církvi, bude možné na Berlinale dále vidět 25. a 26. února a 1. března.

Za Českou republiku na Služebnících spolupracovali producenti Pavel Strnad a Petr Oukropec ze společnosti Negativ, střihač Jan Daňhel a filmovým maskérem byl Lukáš Král. Film se natáčel i v České republice, mimo jiné například v klášteře Plasy. V početné delegaci na Berlinale budou kromě hlavních tvůrčích profesí a hereckých představitelů přítomni i čeští producenti.

„Oslovilo nás to téma kolaborace s mocí a taky Ivanův první film Koza, originální příběh, který měl skvělou vizuální stránku. Ivanův nový film Služebníci je po vizuální stránce také unikátní a jde ještě dál ve způsobu vyprávění. Celkově je to svým zpracováním snímek, který se vymyká lokální produkci a je na úrovni špičkového evropského filmu,“ říká producent Pavel Strnad ze společnosti Negativ.

Do českých kin vstoupí koprodukční snímek v dubnu letošního roku, do kin jej uvede společnost Aerofilms.

Služebníci jsou v pořadí druhým filmem režiséra Ivana Ostrochovského, jenž debutoval v roce 2015 snímkem Koza. Hlavní hrdinové Služebníků v podání Samuela Skyvy a Samuela Polakoviče čelí tísnivé atmosféře v tehdejší katolické církvi, která prostřednictvím organizace Pacem In Terris kolaborovala s komunistickým režimem. Každý z mladých seminaristů se musí rozhodnout, zda podlehne pokušení a zvolí si snazší cestu kolaborace, nebo si zachová svoji víru a stane se předmětem nátlaku Státní bezpečnosti. Na scénáři se vedle Ivana Ostrochovského a Marka Leščáka podílela i polská scenáristka Rebecca Lenkiewicz, která je autorkou scénáře k oscarovému filmu Ida. V hlavních rolích studentů se představí Samuel Skyva a Samuel Polakovič ze Slovenska, děkana teologické fakulty ztvárnil slovenský režisér Vladimír Strnisko a v roli estébáka se objeví rumunský herec Vlad Ivanov, známý například z rumunského filmu 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny oceněného Zlatou palmou na MFF v Cannes.

Za čtyřstrannou koprodukcí stojí společnosti Punkchart, Negativ, Libra Film a Film and Music Entertainment. Film vznikl za podpory Státního fondu kinematografie.

PŘEHLED PROJEKCÍ BERLINALE:

Února v 17.30, kino CinemaxX

Února v 18.00 kino CineStar Cubix

Února ve 22.00 kino International

Března v 10.00 kino CineStar Cubix