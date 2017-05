Festival Sziget přivítá také energické Macklemore & Ryan Lewis, Biffy Clyro a Birdy

Program Szigetu se stále rozrůstá o další hvězdy a na fanoušky čeká týdenní nonstop zábava na více než 50 různých místech festivalu. K dříve ohlášeným P!nk, Kasabian, Jamie Cullum, Wiz Khalifa, Major Lazer, PJ Harvey či alt-J se na letošním Szigetu přidávají hvězdy jako Macklemore & Ryan Lewis, Biffy Clyro či Birdy a dalších sedm kapel. To není zdaleka všechno. Program byl také rozšířen o kompletní World music scénu, které dominuje Klezmatic či Goran Bregovič. Zlevněné vstupenky je možné zakoupit do 31. května.

Hlavní scénu Szigetu ozdobí dvojice, která se řadí mezi největší současné hvězdy hiphopové scény, američtí Macklemore & Ryan Lewis . Na festival se vrací po třech letech a skotské rockové trio Biffy Clyro má prodlevu již od roku 2013. Novinkou pro návštěvníky Szigetu bude vystoupení dvacetileté anglické zpěvačky Birdy , jejíž hvězda stoupá prudce vzhůru. Tuto trojici jmen doplňují organizátoři ještě o další lákavá jména - Breaking Benjamin, Tycho, Don Diablo, Marteria, Allah-Las, Bakermatand, HVOB. 25. ročník Szigetu nabízí take hvězdy world music K výročí festivalu Sziget připravili na letošní World Music Stage organitazoři průřez tím nejlepším z tohoto žánru co hrálo na Szigetu za posledních 25 let. Nultý den odstartuje maďarská hudební vlna, která bude v dalších dnech následovaná průřezem světové hudby, jak ze současnosti, tak z minulosti. Návštěvníci se tak mohou těšit například na hvězdy jako jsouči, ale I na spoustu dalších skvělých jmen. Vice v článku 25. ročník Szigetu nabízí take hvězdy world music ZDROJ: TZ Sziget festival