DAMIAN MARLEY VYSTOUPÍ UŽ PŘÍŠTÍ TÝDEN POPRVÉ V PRAZE

Do největšího reggae koncertu v dějinách Prahy zbývá už jen několik dnů a v prodeji je posledních pár desítek vstupenek. Damianu Marleymu budou v pondělí 29. 8. ve velké Lucerně předskakovat pražští rezidenti Sista Carmen, Ucee a Fyah Son Bantu. Oficiální afterparty proběhne poté v Lucerna Music Baru, kde vystoupí vícero domácích i zahraničních hostů.

Posluchačům reggae, dancehallu a urban music se splnil sen. Do Prahy se konečně podívá nejmladší syn Boba Marleyho, mnohými považovaný za nejoriginálnější hlas celé rodiny. Damian Marley aka Jr. Gong aka Gongzilla patří mezi superstars první ligy od roku 2005, kdy vydal desku Welcome to Jamrock ověnčenou dvěma cenami Grammy.



Na letošní podzim naplánoval Damian vydání nového alba, takže v Praze bychom se měli dočkat i několika novinek naživo. Deska pojmenovaná Stony Hill vyjde 28. října a Damian si jí z velké části i sám produkuje. První singl a videoklip Nail Pon Cross je už na světě a podařilo se mu vzbudi vzrušené debaty. Marley v něm totiž upozorňuje na unáhlená odsuzování lidí kvůli jejich původu, barvě či sociálnímu postavení. Ve videoklipu proto vedle Marleyho hrají hlavně mladí Afroameričané, mexičtí imigranti, muslimové nebo policie z Los Angeles. “Nepřehráváme si scénu ukřižování Krista, ale ukazujeme ukřižování mnoha jiných,“ vysvětluje autor.

Premiérový český koncert Damiana Marleyho a jeho kapely proběhne v pondělí 29. srpna 2016 ve Velkém sále pražské Lucerny. Prostory se otevřou v 19 h a hodinu poté publikum naladí společný set tří v Praze žijících rezidentů Sista Carmen (United Flavour), Ucee a Fyah Son Bantu, který u této příležitosti představí své debutové album. Koncert hlavní hvězdy začne ve 21 h. Kdo bude chtít po koncertu ještě více muziky, může vyrazit s lístkem z koncertu zdarma na afterparty do Lucerna Music Baru, kde vystoupí francouzský DJ Damalistik, pražská dancehallová parta Roccaflex Crew a další překvapení.

