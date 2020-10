Bratři vysílají do světa Signal. Jejich hudba slibně překračuje hranice.

Hvězda elektronického dua Bratři stoupá vzhůru. Před pár dny byli ohlášeni jako finalisté prestižních cen Music Moves Europe Talent Awards (#MME_Awards), nyní vydávají nový singl Signal. Spolupracoval na něm uznávaný producent Hannes Bieger, který bude podepsán pod debutovým albem, které má vyjít příští rok. Singl Signal, který se žánrově pohybuje mezi technem a IDM, vyšel 25. září 2020. Bratři zároveň připravují koncert 8.10. v Paláci Akropolis, speciální host bude rakouská kapela Drahthaus.

Od vzniku v roce 2016 odehráli Bratři velké množství koncertů a festivalů, zatím však vydali jen jedno EP a dva singly. Ten třetí, Signal, vychází právě teď a je velmi zajímavým příslibem dlouho očekávaného debutu. Na singlu se podílel také německý elektronický mág Hannes Bieger. „Když jsme mu psali první mail, absolutně jsme nečekali, že odpoví, protože je opravdu žádaný. Napsal, že se mu tracky velmi líbí a od té doby mu posíláme každý track na mixing,“ líčí nadšeně Bratři. „Je to legenda, zvukový král, který míchal snad všechny elektronický legendy, co posloucháme. Navíc se začal zajímat i o to, jak hrajeme live, propojil nás s labelem Awesome Soundwave, který se soustředí jen na live elektronický projekty. Pro nás je to motivace se posunout jak zvukově, tak i co se týká nových koncertů v zahraničí,“ dodává Jirka. K Signalu vyšlo také video, které během koronavirové karantény vytvořili Deja VJ a Jan Kočí z Xlabu.

Kromě nového singlu přišla v září ještě jedna dobrá zpráva. Bratři byli spolu s dalšími 15 evropskými umělci vyhlášeni finalisty prestižních cen Music Moves Europe Talent Awards. Všichni finalisté odehrají koncert na lednovém největším showcasovém festivalu Eurosonic Noordeslag 2021, kde odborná porota vyhlásí 8 vítězů. Jeden z nich může získat také Cenu veřejnosti, hlasovat se může až do 7. ledna, hlasy pro Bratry mohou fanoušci elektronicky odevzdávat na tomto odkazu: https://musicmoveseuropetalentawards.eu/artist/bratri/

Redakce magazínu Zvlastnistyl.cz si mohla již užít vystoupení dua Bratři, která proběhlo v rámci IFFKV v roce 2019.