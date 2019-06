Basiková zase ve své kůži! Na filmovou premiéru dorazila o 10 let mladší

Ještě před měsícem byste ji po Praze potkali v teplácích se šedivou hlavou, ale na slavnostní premiéře filmu Godzilla 2 Král Monster v IMAX na pražské Floře jen zářila, že by byl na obzoru nový chlap? Nebo na ní možná začalo působit jaro, takže obarvila hlavu a nahodila make up. Každopádně byla za kočku. Společně s ní na výlet do filmového monstrsvěta vyrazili třeba Taťána Makarenko s přítelem Zdeňkem Bahenským, Ornella Koktová, Linda Finková nebo Ondřej Havelka!

Basiková do kina dorazila s nejmladším synem Theodorem, který se ale s mamkou ani nechtěl vyfotit a hned vyrazil pro popcorn. “Na film jsme se společně moc těšili. Já si tedy původně myslela, že jde o pokračování s Jeanem Reno z devadesátých let, ale byla jsem vyvedena z omylu, i toto ale bude určitě něco” uvedla Bára. Taťáně Makarenko se z Francie konečně zase na chvilku po sezóně vrátil hokejista Bahenský, takže spolu přišli ruku v ruce a celé promítání se nepustili. Na to, že jsou spolu už sedm let, stále vrkají jako dvě hrdličky!

Godzilla II Král monster je po filmech Godzilla, z roku 2014, a Kong: Ostrov lebek další kapitolou akčních vyprávění o nejznámějších monstrech v historii popkultury. Jak mezi sebou bojují předpotopní, údajně vyhynulé druhy se dorazili mrknout i Petr Vojnar, Bára Mottlová s přítelem Pepou Kůrkou, plastiková Eva Feuereislová nebo youtuber Martin Rota.

Vy můžete filmovou novinku s názvem Godzilla II Král monster zhlédnout v multiplexech Cinema City od 30. května, a to ve všech formátech 2D, 3D, 4DX, Dolby Atmos, IMAX a VIP Chodov! Více informací o jednotlivých projekcích a kinech naleznete na www.cinemacity.cz.

ZDROJ: TZ PResscode