Balaton Sound oznamuje Sean Paula, KSHMR a spoustu hip-hopu!

Beach festival Balaton Sound rozšiřuje seznam hvězd o jména Sean Paul, KSHMR, Desiigner, Denzel Curry a řadu dalších nejen z EDM, ale i z hip-hop scény. O patnáct položek vzroste program festivalu, kterému vévodí Armin van Buuren, Marshmello, Tiesto, Jess Glynne, The Chainsmokers, G-Eazy a DJ Snake.

Balaton Sound trvá pět krásných dní na pláži maďarského jezera Balaton u vesnice Zamárdi. Festival nabízí non-stop trvající letní party, ke které se letos připojí také jamajská superstar Sean Paul. Autor řady hitů z minulosti aktuálně na novém singlu “Boasty” spolupracoval s jmény jako Stefflon Don, Wiley a Idris Elba.

V sobotu 6. července rozproudí Balaton Sound anglický multitalent Youngr, ten při svých vystoupeních používá více než 10 nástrojů a díky nim tvoří veškerou hudbu živě. Na programu je i dvakrát platinový umělec MadeinTYO s albem Sincerely, TOKYO vydaným v roce 2018 a americký rapper Desiigner, autor singlu Panda, který se na Spotify pyšní téměř 800 miliony přehrání.

Závěrečný den bude patřit globální superstar KSHMR. Tento DJ z Kalifornie spolupracoval snad s každým od Waka Flocka, Kylie až po DJ Tiësto, což je mimo jiné jeden z letošních headlinerů festivalu Balaton Sound. Program obohatí americký producent a DJ Valentino Khan, známý díky singlu Deep Down Low a pro svoji spolupráci s umělci jako Skrillex nebo Steve Aoki. Dorazí i floridský rapper Ski Mask The Slump God, kterého proslavila kolaborace s loni zesnulým hip-hoperem XXXTENTACION.

Fanoušci se mohou těšit na americkou hip-hopovou star, rapperku Saweetie, ta o sobě dala vědět skladbami ICY GRL a Up Now ve spolupráci s G-Eazy. Její vystoupení nastartuje ve čtvrtek 4. července divoký festivalový víkend, během kterého se představí holandský DJ Sam Feldt a rapper Denzel Curry, známý pro svůj hit Ultimate. Dále vystoupí rapper, zpěvák a tanečník Buddy a také elektronické alternativní duo Missio.

Letošní line-up vypadá jako jeden z nejlepších v historii festivalu a v nadcházejících týdnech nás čekají další jména. K dispozici jsou 5denní (od 225 Euro), 4 denní (od 199.00 Euro) a 3 denní (od 179 Euro) permanentky. Denní vstupenky začínají na ceně od 68 Euro.

ARMIN VAN BUUREN | BUDDY | DENZEL CURRY | DEORRO | DESIIGNER | DJ SNAKE | DON DIABLO | DUBFIRE | FUTURE | G-EAZY | GRYFFIN | HERNAN CATTANEO | J BALVIN | JAUZ | JAY PRYOR | JESS GLYNNE | KILLY | KSHMR | MADEINTYO | MARSHMELLO | MARTIN JENSEN | MISSIO | NERVO | NICKY ROMERO | PAUL KALKBRENNER | RUDIMENTAL live | SAM FELDT (LIVE) | SAWEETIE | SEAN PAUL | SKI MASK THE SLUMP GOD | SOFI TUKKER | SUNNERY JAMES & RYAN MARCIANO | TCHAMI x MALAA | THE CHAINSMOKERS | TIESTO | TIMMY TRUMPET | VALENTINO KHAN | VINAI | WILL SPARKS | YOUNGR | YXNG BANE

Brzy oznámíme další jména!

ZDROJ: TZ Balaton Sound