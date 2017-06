Animovaná dvojčata Rosa a Dara vstupují do českých kin

– formát, který českým kinům chybí, zvolil na základě poptávky kin producent Vratislav Šlajer při. Dětské diváky tak ve vybraných kinech čekají kromě prázdninového dobrodružství animovaných dvojčat v pětadvacetiminutovém filmu ještě tři krátké příběhy, ve kterých Rosa s Darou mimo jiné vysvětlí, proč prší nebo co je gravitace, zároveň diváci uvidí i tři oceňované krátké animované filmy z produkce FAMU – Nový druh, Malý Cousteau a Mythopolis. Rosa s Darou celé pásmo s názvemurčené speciálně pro kina také moderují,. Přestože tvůrci filmu ukážou Rosu a Daru v českých kinech,od začátku. Animovaná dvojčata se později objeví, v plánu je i kniha, interaktivní online hry a další variace. „Diváci, zvláště ti mladší, už dneska sledují příběhy různým způsobem a my jim pošleme Rosu a Daru naproti,“, který už s připravovaným seriálem bodoval například na prestižním Cartoon Foru pro největší televizní hráče v Toulouse a už v tuto chvíli ho přes londýnskou distribuční společnost Media I. M. prodává do zahraničních televizí., uznávaném mezinárodním trhu s televizním a digitálním obsahem. Filmaři se v současné chvíli chystají vyrobit 52 jedenáctiminutových epizod.sedmiletých dvojčat, která strávila prázdniny u vynalézavé babičky s šikovným dědou, kteří mají garáž plnou tajuplných vynálezů, létající auto a mimořádného psa jménem Laiko. Zahrada prarodičů nabízí spoustu zákoutí, babička bádá a pěstuje různé zajímavé květiny, děda chová krávy. Když stádo krav zmizí, vydávají se po nich dvojčata pátrat doslova po celé zeměkouli. Casting na dětské hlasy vyhrály Michaela Skalníková a Justýna Hrazdirová, členky Dismanova rozhlasového dětského souboru, do role babičky byla obsazena herečkave stylu Indiana Jonese nebo Kačeřích příběhů, kromě akce a humoru je pro ně podstatný i celkový obraz světa. Rosa a Dara jsou aktivní holky, které vždy hledají řešení, a jejich technicky založená babička je pro ně zdrojem informací a inspirace. Filmaři se zároveň vyhýbají zavedeným klišé o rolích chlapců a dívek, stejně tak absence rodičů v příběhu je záměrná a zábavným způsobem se ve filmu zdůrazňuje význam vztahu vnoučat a prarodičů., dědu s novinami Le Figaro, babiččin dům v architektonickém stylu pozdní kalifornské neogotiky, létající Mercedes, vše v kabátku slušivého retro-designu, a k tomu tři ženy v hlavní roli, dvojčata a babičku, věkově od sebe velmi vzdálené. „Projekt je unikátní v tom, že v sobě mísí západní vyprávěcí postupy a trendy, ovšem prezentované v sofistikovaném a vysoce estetickém prostředí typickém spíše pro náš region. Je to akční dobrodružný film, který diváky obohacuje o další vědomosti. Děti samy pak budou rodičům vysvětlovat, jak věcí fungují,“. Duda je sám otcem dvojčat jménem Rosa a Dora, která ho také k vytvoření tohoto projektu inspirovala.„Vizuální složka filmu je kombinací 3D grafiky, kresby a malby. Všechny charaktery jsou původní výtvarné návrhy přenesené do 3D světa. Technologie dovoluje například přijímat osvětlení, vrhat stíny, kamerou kroužit všelijak kolem, svět je pak tvořen stromy, mraky, nejrůznějším pozadím malovaným akvarelem,“. Na několikaměsíčním vzniku scénáře se podíleli čtyři scenáristé, na výrobě obrazu pracovalo zhruba tři čtvrtě roku ve studiu Kredenc tři až sedm grafiků, animátorů a kompozitorů. Kromě režiséra Martina Dudy, jehož absolventský film Jsem větší a lepší byl nominován na studentského Oscara, byl za výrobu zodpovědný technický režisér, který má zkušenosti z práce na animovaných seriálech pro BBC. Hudbu k filmu složil. „Naším úkolem coby filmových tvůrců je vyprávět příběhy a pomáhat divákům lépe porozumět světu kolem. Oba jsme otcové a žijeme pro naše děti, v dětství jsme milovali dobrodružné a fantastické filmy, jeden takový jsme se tak snažili vyrobit i pro ně,“. Úvodní film k televiznímu seriálu vznikl. V rámci hodinového pásma určeného dětem a jejich rodičům i prarodičům se objeví především v menších kinech po celé republice.První školní den. Děti líčí zážitky z prázdnin. Zcestovalý spolužák se vysmívá Rose a Daře, že strávily prázdniny u babičky s dědou. Ale ukáže se, že zažily to největší dobrodružství ze všech. Vyprávějí o starém domě plném moderních vynálezů a obklopeném zahradou skrývající mnohá překvapení. A o babiččině psu Laikovi, který má boudu ve velorexu a je s ním velká legrace. A taky velké potíže, když splaší babiččiny krávy Stračenu, Bělku a Mařenu, které se leknutím rozutečou do různých koutů světa. Dvojčata, Lajko a babička je musí přivést zpět a během záchranné mise zažívají nespočet dobrodružství. Podívají se na Island do jícnu sopky, na severu USA o fous uniknou hladovým medvědům a nakonec doletí až do nekonečného vesmíru. Vše díky společnému úsilí dobře dopadne a ještě se dozvědí spoustu nových věcí.Martin DudaVratislav ŠlajerKristina Nedvědová, Hynek Trojánek, Jiří Vaněk a Kateřina KarhánkováMarek DoubravaCinemArtČeská televize25 minut62 minutRosa & Dara a jejich velké prázdninové dobrodružství (25 min, režie: Martin Duda), Rosa & Dara: Proč prší? (1:55 min, režie: Martin Duda), Rosa & Dara: Co je gravitace? (2:01 min, režie: Martin Duda), Rosa & Dara: Jak velké jsou hvězdy? (1:52 min, režie: Martin Duda), Nový druh (7 min, režie: Kateřina Karhánková), Malý Costeau (8 min, režie: Jakub Kouřil), Mythopolis (12 min, režie: Alexandra Hetmerová)15. října 2015