TOM ODELL PŘEDSTAVÍ V ČERVNU V PRAZE ALBUM MONSTERS

Držitel cen Brit Award a Ivor Novello, autor písní a platinový umělec Tom Odell vyrazí letos na turné k novému albu monsters. Jednou ze zastávek rozsáhlé koncertní šňůry bude 26. června 2022 pražské Fórum Karlín. Vstupenky za 990 Kč + poplatky pořídíte od pátku 28. ledna 10:00 v síti Ticketmaster.

Turné následuje vydání čtvrtého studiového alba monsters, které vyšlo loni v červenci. Fanoušci se také mohou těšit na další novou hudbu, kterou se Tom chystá vydat na začátku letošního roku.

Poté, co většinu roku 2018 a 2019 pronásledovaly Toma duševní problémy, odhodil zábrany a vypsal se z tohoto temného období do skladeb tvořících desku monsters. Ta působí jako odvážné tvůrčí znovuzrození a zároveň jako ukotvení Odellových silných stránek.

Tom Odell působí na scéně od svých 21 let, kdy mu debutové album Long Way Down vyneslo první místo v albovém žebříčku, singl v Top 10 (epická Another Love) a Brit Award. Nyní, ve třiceti letech, je Odellovi jasné, že vír kolem jeho debutu odstartoval tvrdou pracovní morálku, která se nakonec stala posedlostí. Ta dosáhla vrcholu v září 2019, kdy Odell po turné Jubilee Road odjel rovnou do LA, aby začal psát další album. „Pak se ta chronická úzkost, kterou jsem měl už několik let, prostě zhoršila,“ vypráví Odell. Jednoho rána se probudil a dle svých slov „už nemohl dělat hudbu“. Věděl, že se musí něco změnit. Nakonec odletěl domů, jel rovnou k rodičům a pomalu se začal zotavovat.

Svou životní zkušenost zpěvák pomalu přenášel do nového alba. Uvědomil si také, že jeho širším textovým obzorům musí odpovídat i hudební rozšíření. Spousta písní na albu – vytvořených společně s textařem Lauriem Blundellem a producentem Milesem Jamesem – se přiklání k elektroničtějšímu „bedroom pop“ zvuku, kterým byl Odell v posledních letech až posedlý. Tato nově nalezená láska k DIY elektronickému popu se potkala s příchodem pandemie a písně byly vytvořeny převážně s nástroji, které měl po ruce, jako jsou synťáky Moog a další. Byl to krok podložený nutností i touhou objevovat. A přestože je jeho nová hudba občas drsnější, je v ní stále lehkost, díky níž se Odellovi daří největší popový trik – skrývat smutek v melodiích. V této podivné době představuje tato nová hudba začátek druhé kapitoly jeho hudební cesty.