ZSEditorial 6

Říjen utekl jako voda a i když jsme byli již připojeni k internetu, né nadarmo se říká "neříkej hop dokud nepřeskočíš". Měsíc říjen bude snad již lepší. Proto se pojďme podívat na to co nás čeká. Nejblíže je oficiální aftermovie festivalu Sziget, které bude mít premiéru tento pátek 3. listopadu v 11 hodin (CET). Najděte si čas a buďte on-line v práci, škole či cestě a prohlédněte si ty nádherné dny znova! Není žádné tajemství že dlouhé roky podporuje magazín Zvlastnistyl.cz hudební kapelu SHOE CUT, která již konečně dorazí po dlouhé době prozradit nějaké zajímavosti. Dlouhou dobu jsme vás nepozvali na žádný film a není lepší nápravy než pozvánka na snímek z dílny Marvel. Příznivci kteří stejně tak jako my nepropásli premiéru již ví že vás zveme na snímek Thor: Ragnarok . Fantasy film/Sci-fi film nebo také 2 h 10 min solidní porce zábavi. Nejdůležitější zvraty které vás čekají, jsou bezesporu zničení Thorova kladiva, zuřivý gladiátorský zápas s Hulkem ukterého se nejde od srdce nezasmát. Zajímavím zjištěním je i zamotání rodiných problémů, ale poradím vám raději si na nemilosrdnou Helu moc nezikejte. Za nás v redakci 3 ze 3 a tak je rozhodně na co se těšit, pokud nevíte stejně tak jako my co dělat v programu kin cinestar 8. listopadu.