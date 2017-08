UŽ TENTO PÁTEK VYPUKNE 18. ROČNÍK FESTIVALU ROCK FOR CHURCHILL

V pátek 25. srpna odstartuje ve Vroutku již 18. ročník Rock for Churchill. V přírodním areálu Myslivna se v pátek a sobotu představí téměř pět desítek kapel a DJs. Hlavními taháky festivalu jsou Irie Révoltés, Ky-Mani Marley, Peter Bjorn and John anebo Roni Size. Letos poprvé se program festivalu odehraje na třech pódiích. Dvoudenní vstupenky za předprodejní cenu 1000 Kč (+ poplatky) je možné zakoupit do pátku 25. 8. 10:00.

Na hlavním pódiu se první festivalový den představí německá skupina Irie Révoltés, která letos končí svou bohatou kariéru, belgičtí rockeři Triggerfinger anebo mladá maďarská kapela Bohemian Betyars, která zakončí páteční program hlavní stage svým speed-folk- freak-punkem. Z domácích kapel se v pátek mohou návštěvníci těšit na J.A.R., Skyline anebo Priessnitz. Taneční šapitó bude mít v pátek dvě jasné hvězdy. V půl jedenácté rozjede svůj crackhouseový set DJ Zinc a o půlnoci ho vystřídá legenda drum and bass Roni Size. Na třetím pódiu, které vyroste na střeše Red Bull Tour Busu, se v pátek představí Wild Tides, The Atavists, Kapitán Demo a Hentai Corporation.

Druhý den odstartuje už o jedenácté hodině skupina Vanua 2. Hlavními magnety live stage budou v sobotu bezesporu Ky-Mani Marley, Peter Bjorn and John, Tata Bojs anebo Gaia Mesiah, která na Rock for Churchill vystoupí exkluzivně jako na jediném domácím festivalu. DJ stage bude v sobotu vévodit drum and bassová dvojka Dub Phizix & Strategy a francouzské duo Cosmic Boys, které představí svůj minimal techno set v ČR vůbec poprvé. Red Bull Tour Bus bude v sobotu laděný hodně do hiphopu, na jeho střeše vystoupí PSH, Prago Union anebo Paulie Garand.

Už posedmé se na Rock for Churchill představí nezisková organizace Světlo pro svět. Tradičně v sobotu večer proběhne happening nazvaný Světlo pro Afriku, kdy se hromadně zapalují svíčky a posílá se symbolicky světlo do Afriky. V loňském roce se prodejem svíček podařilo vybrat úctyhodných 52 275 Kč. Za takovou částku zajistí organizace třeba 65 operací šedého zákalu.

Dvoudenní vstupenky za 1000 Kč (+ poplatky) jsou v prodeji na www.rfch.cz, GoOut.cz, pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků) a v sítích Ticketportal a Ticketpro. Na rfch.cz, GoOut.cz a pokladně Lucerna Music Baru můžete zakoupit také jednodenní vstupenky za 700 Kč (+ poplatky). Kompletní informace o předprodeji najdete na www.rfch.cz/vstupenky. Cena vstupenek na místě bude 1100 Kč za dvoudenní a 750 Kč za jednodenní.

Stanování je na Rock for Churchill zdarma, platí se pouze parkovné 200 Kč / auto. Festivalový areál se otevírá v pátek ve 12:00. Do stanového městečka je možné dorazit již ve čtvrtek cca od 16h. Generálním partnerem Rock for Churchill je Staropramen.

ZDROJ: TZ Rock for Churchill

