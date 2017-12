SUMMERJAM ohlašuje první řadu umělců

S radostí vám představíme první lineup pro News Summerjam festivalu 2018th. Tedy pro 33. ročník kdy je čas na nejžhavější akty reggae, dancehall, hip hop a afrických beatů. Produkce spojuje zkušenosti třech dekáda ve třech jedinečných dnech: Pouze na Summerjam festivalu mohou zažít umělce vybrané z celého světa v této konstelaci. Hudební kultura žije na celém světě: Ať reggae zpěvák nebo zákon dancehall Kingstona, rapper z velkoměst USA, Afrobeat hvězdy ze západní Afriky nebo hip-hopových umělců z vlastního okolí - všichni mladí lidé sdílejí společnou historii - globální atmosféru. Různé styly vzájemně se ovlivňují, tam kde se setkávají se musíme naučit nestavět zdi, ale je třeba budovat mosty. Hudebníci jednotní v dnešní době, méně řeší jeden žánr či místo původu, ale čas, ve kterém se nacházejí. „Užijte si hudbu a vibrace“ je hlavní zásadou pro rok 2018 a představuje skvělou hudbu a příjemnou atmosféru. I přes danou velikost místa konání festivalu a stále se rozšiřující požadavky, chceme produkce, aby se co nejvíce prostoru pro pozitivní vibrace. Jeden z nejstarších a nejtrvalejších festivalech v Německu, Summerjam Festival se chová jako index pro celou scénu. Podařilo se mu již okouzlit generace hudebních fanoušků, to je považováno za nejvýznamnější událost v kalendáři pro mnoho fanoušků a jak je vidět i řadu umělců která za letá působnosti festivalu vystoupila na podiích SummerJam festivalu je potvrzení skvělé práce. A když slunce zapadá nad zálivu Cologne směje se, jsme všichni v tomto jednom místě: Není Německo, ne Kingston, ne New York, ale prostě Summerjam! A zde již máte první umělece pro rok 2018: MARTERIA - GENTLEMAN - Ziggy Marley - TY Dolla $ IGN - Soja - MHD - RIN - Inner Circle - Bausá - Naaman - Tarrus Riley - CHEFKET - JAHMIEL- JESSE ROYAL - CHARLY BLACK - STONEBWOY - CHRISTOPHER MARTIN - LARY - Kelvyn COLT 3PLUSSS - ACE TEE & KWAM.E