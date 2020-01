Summerjam ohlašuje další jména letošního programu, kterým je SEAN PAUL, SHAGGY a mnoho dalších

K již oznámeným jménům, které můžete najít v předchozím článku "Festival Summerjam má již 35 let, z toho 25 let zapouští své kořeny v Kolíně", přibývají SEAN PAUL a SHAGGY dvě legendy žánru Dancehall, které vědí, co přesně může zaplnit mezinárodní taneční parkety. Ale ženy mohou tančit také! A jak! SPICE, absolutní Dancehall-Queen, zpívá provokativně o sebevědomí, znásilňění a radostech života. Její návrat na pódium Summerjam festivalu vytvoří výjimečné podmínky pro skvělou show!

SAMY DELUXE a DLX Ensemble vytáhnou vše ze své show, v které je rapování, zpěv, freestyling, beat box a kde všechno funguje. MAX ROMEO je jedním z velkých mistrů reggae, který stále inspiruje hudebníky všech generací. Kariéra KY-MANI MARLEY je posílena špičkovou spoluprací, jako je album „Konverzace“ s Gentlemanem a nesmrtelná hymna „Rasta Love“ s Protoje.

SAMPA THE GREAT je v současné době jedním z nejzajímavějších mladých hudebníků a debutoval velmi silným debutem s albem „The Return“. Byli také potvrzeny jména následujících interpretů SERANI, KATCHAFIRE, OG KEEMO, JAH9, MEGALOH, NKULEE DUBE a HOLLIE COOK.