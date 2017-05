Summerjam 2017

Každoročně na počátku července, probíhá v Kolíně nad Rýnem reggae festival Summerjam. Kde se setkávají návštěvníci a hudebníci z různých generací a vytváří jedinečnou atmosféru, která učinila festival tak dobře známý a miloval po celém světě. Festival ukazuje, pestré, svěží a veselá obsazení letošního programu. Summerjam festival vyrostl a dávno již není čistě reggae festival, Summerjam představuje žánrové křížení mezi póly pulsující reggae atmosférou, notnou dávkou hip-hop a špetkou elektra.

Festival v letošním roce má dle mého názoru hned několik velmi zajímavých jmen. Prvním je zajisté Damian Marley (DAMIAN „Jr.Gong“ MARLEY), jeden z absolutní špičky a je jedním z nejkreativnějších myslí reggae scény. Se songem „Welcome to Jamrock“ který produkoval v roce 2005, vytvořil hymnu tehdy vznikající nové reggae scény. Používající kromě tradičního reggae i dancehall, hip-hop a elektronické beaty. Stejně velkým jménem je Toots & The Maytals na jeho první vystoupení již zajisté nikdy nezapomenu. Dalším z významných zástupců reggae scény je Patrice jeden z jeho posledních songů "Burning Bridges" jsme měli možnost zaslechnout v českých rádiích. A nemohu nezmínit ještě Protoje & The Indiggnation. Nový proud dle mne zastupuje DUB FX jehož vystoupení na Rock for churchill, jasně prokázalo přiblížení k reggae. Zato Dubioza Kolektiv je jedním ze záztupců zajímavého oživení programu, který máte možnost přehledně projít na .