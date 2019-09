ROCK FOR CHURCHILL OSLAVÍ 20. NAROZENINY S DUB FX, MODESELEKTOR, MODESTEP NEBO YUNGBLUD

Festival Rock for Churchill oslaví 30. a 31. srpna 20. narozeniny. V přírodním areálu Myslivna se představí Dub FX, Modeselektor, Modestep, Yungblud, Skindred, Ed Rush a další. Exkluzivní audio-vizuální show k příležitosti 20. výročí festivalu představí v pátek Tata Bojs. Dvoudenní vstupenky za 1100 Kč (+ poplatky) nebo jednodenní za 800 Kč (+ poplatky) pořídíte na festivalovém webu www.rfch.cz, na pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků) anebo v síti Ticketmaster.

Rock for Churchill 2018 - Official Aftermovie Máme pro vás čerstvé aftermovie📺 z RFCH 2018! ;)Těšíme se na viděnou na Rock for Churchill 2019 - 20 letZa sdílení velký dík! 🙏 Zveřejnil(a) Rock for Churchill dne Středa 13. února 2019

I když si rock stále ještě trůní na čestném místě v názvu festivalu, Rock for Churchill je už léta multižánrovým festivalem. Na třech pódiích si podávají ruce rock, taneční muzika, reggae, ska, hip hop a další hudební žánry.

Ze zahraničních kapel se letos můžete těšit na australského performera Dub FX, berlínské taneční duo Modeselektor, které letos po dlouhých osmi letech vydalo novou desku Who Else, dále britskou dnb/dubstep dvojku Modestep, divokou ragga-punk-metalovou partu Skindred anebo vycházející hvězdu světové hudební scény Yungbluda, který boří hitparády nejen svými singly, ale také společnými tracky s Halsey a Machine Gun Kellym.

Z domácích kapel přijedou festivalu pogratulovat Tata Bojs, kteří představí speciální audio-vizuální show k 20 letům festivalu. „Náš oblíbený festival slaví 20 let a my jsme slavili minulý rok 30 let! To je, zdá se mi, už solidní důvod udělat něco mimořádného. Ladíme scénu, projekce, playlist a show, kterou zatím nikde jinde než na Rock for Churchill hrát letos nebudeme. Těšim se moc!“ říká ke koncertu Tata Bojs Milan Cais. Dále se návštěvníci mohou těšit na J.A.R., Horkýže Slíže, Gaia Mesiah, United Flavour a spoustu dalších.

DJ stage umístěná v tanečním šapitó bude mít letos nejnadupanější program v historii v čele s šesticí zahraničních DJs. Ve Vroutku svou produkci představí Calyx & TeeBee, Ed Rush, Bushwacka!, Technimatic, Bredren a Joachim Pastor. Na Red Bull Soundground stage umístěné na střeše autobusu vystoupí Mydy Rabycad, Skinny Lister, Indy & Wich, Rest a další.

Rock for Churchill se zrodil v roce 2000. Původně byl festival benefiční akcí na podporu Kostela sv. Jakuba Velkého, jehož kořeny sahají až do první poloviny 13. století. Od kostela ostatně vzešel i název - Church(ill) = nemocný kostel. První tři roky šlo o jednodenní festival, kde vystupovaly převážně regionální kapely. V roce 2004 se festival rozšířil na dva dny, první zahraniční kapely se ve Vroutku představily v roce 2005.

Kompletní program festivalu najdete na webu www.rfch.cz. Stanování je na Rock for Churchill zdarma, zaplatíte jen 300 Kč za auto na celý víkend.

Dvoudenní vstupenky za 1100 Kč (+ poplatky) jsou v prodeji na www.rfch.cz, GoOut.cz, pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků) a v síti Ticketmaster. Jednodenní za 800 Kč (+ poplatky) na www.rfch.cz, GoOut.cz a pokladně Lucerna Music Baru (zde bez poplatků). Na místě se budou dvoudenní vstupenky prodávat za 1200 Kč, jednodenní 850 Kč.

PROGRAM

HLAVNÍ STAGE:

Dub FX / AUS, Modeselektor Live / DE, Modestep Live / UK, Yungblud / UK, Skindred / UK, Tata Bojs, J.A.R., Horkýže Slíže / SK, Stromboli, Vypsaná fiXa, United Flavour, Skyline, Gaia Mesiah, Poletíme?, Ucee / DE, Yellow Cap / DE, Acute Dose, U-Prag

Calyx & Teebee / UK, Ed Rush / UK, Bushwacka! / UK, Joachim Pastor / FR, Technimatic / UK, Bredren / BE, MikkiM & MC Spee (Dreadzone) CZ/UK, Ladida & Subgate, Pixie & Suki, Pixie & Rich + MC Zachy + Dave Trumpeteer, Bifidus Aktif & Akira, Filip Foreigner, USB - Universal Swing Brothers, Telly Savalas, Bass Beast Crew, TNC & Pendapon, Jahmusic Lightaz, Crepis & Tres:T

Mydy Rabycad, Indy & Wich, Skinny Lister / UK, Rest, Messenjah & Homebwoyrasta, The Tchendos, Prague Conspiracy, Rising Spirits, The Rocket Dogz, Tofu Fighters & Soya Bitches

