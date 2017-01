Na Febiofest přijede dvorní kameraman Davida Cronenberga Peter Suschitzky, natočil i Hvězdné války nebo Mars útočí!

Pozvání na 24. ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha – Febiofest přijal jeden z nejlepších kameramanů současnosti Peter Suschitzky, který s Davidem Cronenbergem natočil dohromady jedenáct filmů včetně snímku Crash a Východních příslibů, za kamerou stál i v případě Rocky Horror Picture Show nebo jedné z epizod Hvězdných válek. Organizátoři Febiofestu dávají letos poprvé veřejnosti možnost vybrat do programu prostřednictvím hlasování jeden z digitálně zrestaurovaných kultovních filmů světové kinematografie. Letošní Febiofest proběhne od 23. do 31. března a už nyní je možné koupit lístky na sekci Culinary Cinema.

Britský kameraman Peter Suschitzky je známý zejména jakou dlouholetý blízký spolupracovník režiséra Davida Cronenberga, s nímž točí už téměř třicet let. Stál za kamerou slavných Cronenbergových děl jako Nahý oběd, Crash, Dějiny násilí, Východní přísliby či naposledy Mapy ke hvězdám. Kromě Cronenberga spolupracoval i s řadou dalších výrazných tvůrců, jako Ken Russell, Peter Watkins či Joseph Losey. Suschitzky se zapsal do dějin světové kinematografie také prací na divácky úspěšných kultovních filmech, jako jsou muzikál Rocky Horror Picture Show, snímek Hvězdné války: Epizoda V – Impérium vrací úder nebo komediální hit Mars útočí!. Jeho zatím posledním filmem je výpravné zpracování sebraných pohádek neapolského básníka Giambattisty Basileho. Hororovou Pohádku pohádek se Salmou Hayekovou a Vincentem Casselem natočil italský režisér Matteo Garrone známý svým filmem Gomora. MFF Praha – Febiofest uvede u příležitosti návštěvy Petera Suschitzkyho, jehož úctyhodná filmografie obsahuje více než čtyřicet celovečerních titulů, profilovou přehlídku jeho nejzajímavějších děl.

Filmoví fanoušci budou mít letos možnost vidět exkluzivně na Febiofestu digitálně zrestaurovanou verzi jednoho z kultovních filmů světové kinematografie. Organizátoři vyhlašují anketu pro veřejnost, v níž se každý může na okamžik stát dramaturgem festivalu a rozhodnout o jednom filmu, který chce vidět na plátně kina. Ve výběru je sedm filmových děl, která nestárnou, a jejichž kvalita naopak roste s počtem zhlédnutí. Hlasovat je možné prostřednictvím festivalových stránek www.febiofest.cz do 1.února a ve výběru jsou tyto filmy: Fargo, Modrý samet, Povolání: Reportér, Purpurový déšť, Šílený Max, Šťastný to muž a Takoví jsme byli. Vítězný film na Febiofest poskytne mezinárodní distribuční společnost Parkcircus, která byla jednou z prvních, jež začala zpřístupňovat klasické a kultovní filmy v digitální podobě.

Febiofest ve spolupráci s Berlinale letos již potřetí uvede mimořádný kulinářský a filmový zážitek spojený s exkluzivními večeřemi nesoucí název berlínské filmové sekce Culinary Cinema. Filmové projekce budou opět v kině CineStar Praha – Anděl a následné večeře v prostředí Restaurant delight v přilehlém pražském hotelu andel’s by Vienna House Prague. Návštěvníci během jednoho večera uvidí film a v restauraci pak ochutnají menu inspirované konkrétním snímkem v podání špičkového šéfkuchaře. Během prvních dvou večerů se bude servírovat menu připravené šéfkuchařem pražské restaurace Le Grill Ondřejem Korábem, třetí večer se bude podávat menu italského šéfkuchaře Mattea De Carli z restaurace Casa De Carli. Obě restaurace byly oceněny umístěním v Michelin Guide. V pátek 24. března se bude promítat noirový thriller o gurmánské i erotické posedlosti Frank a Lola, v sobotu 25. března bude na programu film o slavné dánské restauraci Noma: Moje dokonalá bouře zobrazující rozervanou osobnost jejího šéfkuchaře Reného Redzepiho. V neděli 26. 3. pak bude možné vidět dynamickou italskou komedii Naprostí cizinci. Vstupenky na Culinary Cinema v ceně 1790 korun lze zakoupit v předprodeji Ticketportalu a přes www.febiofest.cz. Cena zahrnuje projekci filmu a večeři o několika chodech uváděnou moderátorem.

I v letošním roce udělí festivalovou cenu Grand Prix třiatřicetičlenná porota složená z filmových fanoušků. V čele poroty opět zasedne čestný předseda z řad veřejně známých osobností – v minulosti například Jan Kaplický, Věra Čáslavská, Dagmar Havlová, Miroslav Ondříček nebo Theodor Pištěk. Porotcem letošního festivalu se může stát kdokoli od patnácti do sta let věku jakéhokoli druhu vzdělání, profese či zájmů. Zájemci o účast v porotě se mohou nejpozději do 28. února hlásit přes dotazník umístěný na stánkách festivalu. Vybraní kandidáti získají vstupenky na soutěžní filmy, pozvánky na závěrečný večer festivalu nebo příležitost poznat zákulisí filmového festivalu.

Ještě do 15. února mají zájemci možnost zúčastnit se soutěže „I ty jsi filmařem“, kterou MFF Praha – Febiofest pořádá ve spolupráci s Nestlé Česko. Krátké filmy na téma Můj den s Kofilou natočené na mobil či tablet mohou zájemci z řad veřejnosti přihlašovat do uvedeného data přes webové stránky Febiofestu. Z filmů zařazených do soutěže vybere odborná porota finalisty, kteří budou pozváni na speciální workshop během Febiofestu vedený významnými hosty festivalu. Vítěz soutěže „I ty jsi filmařem“ získá výhru 50 tisíc korun.

