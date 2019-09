Jedenáctý ročník největšího rodinného festivalu Kašpárkohraní přivítal 8. září davy návštěvníků

Prázdniny si mohly letos děti a jejich rodiče prodloužit s největším rodinným festivalem Kašpárkohraní v neděli 8. září od 11 do 19 hodin na předpolí Obory Hvězda na pražském Vypichu. Návštěvníci si užili vystoupení Tomáše Kluse, Michala Hrůzu nebo kapelu Rybičky 48. Divadelní scéna s moderátorem Adamem Halašem uvedla Divadlo Continuo, klaunské trio Squadra Sua či Irinu Andreevu a Teatr Novogo Fronta. Bionaut a Aerofilms ve filmovém stánku představili animované hrdiny Medvěda a Mišku ze zbrusu nového filmového pásma Hurá na pohádky. Festival Kašpárkohraní se letos poprvé spojil s dobročinnou organizací Zdravotní klaun. Vstup na Kašpárkohraní byl zdarma.

Hudební scéna dále nabídla vystoupení projektu Mateřská.com zpěvaček Lenky Jankovské a Báry Vaculíkové. Součástí Kašpárkohraní byla tradičně sportovní zóna, děti si tak mohly vyzkoušet fotbal s Českým fotbalovým svazem, tanec s Taneční školou Indance, ragby s Ragbyovou akademií Olymp Praha, judo s Judo Academy, ale také in-line bruslení, jógu, softbal, vietnamský badminton nebo horolezectví. Na divadelní scéně Kašpárkohraní mohli letos malí návštěvníci zhlédnout loutkovou pohádku Zuna v podání divadla Continuo či rodinné představení Iriny Andreevy a Teatru Novogo Fronta nazvané Ademenato! o vlivu člověka na digitální vysílání. Nechybělo oblíbené klaunské uskupení Squadra Sua s hasičskou groteskou Bomberos či divadlo Pohadlo s představením Co se děje v Mokroušově aneb Dešťové pohádky. Bionaut ve spolupráci s Aerofilms a dětským filmovým festivalem Malé oči na Kašpárkohraní pozval děti do filmového stánku. Zde si mohly vyzkoušet výtvarné aktivity spojené s oblíbeným dětským filmem Rosa a Dara a poznat nové animované hrdiny Medvěda a Mišku z pásma Hurá na pohádky, které v říjnu vstoupí do českých kin. Program doplnilo klasické loutkové Sváťovo dividlo. Bublinářský mág Václav Strasser předvedl své unikátní vystoupení s kouřovými, obřími či duhovými mýdlovými bublinami.

Na Kašpárkohraní se bylo možné zapojit také do tvůrčího programu s hudebními, výtvarnými nebo korálkovými dílnami. Festival Kašpárkohraní se letos spojil s organizací Zdravotní klaun, která přináší radost a smích tam, kde se jich obvykle nedostává. Přímo na Kašpárkohraní si mohli návštěvníci zakoupit klaunský nos a podpořit tak smích ve dvaasedmdesáti nemocničních zařízeních po celé ČR.

Kašpárkohraní pořádala agentura Riff Raff ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a Městskou částí Praha 6. Záštitu nad festivalem převzala radní hlavního města Prahy MgA. Hana Třeštíková a starosta MČ Praha 6 Ondřej Kolář. Veškeré informace o festivalu na https://www.facebook.com/kasparkohrani a www.kasparkohrani.cz