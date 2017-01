IRIE RÉVOLTÉS V ROZLUČKOVÉ SEZÓNĚ VYSTOUPÍ NA ROCK FOR CHURCHILL

Německá skupina Irie Révoltés letos překvapivě oznámila konec své šestnáctileté kariéry. Poslední festivalové vystoupení v České republice se uskuteční na Rock for Churchill, který proběhne 25. a 26. srpna ve Vroutku. Společně s Irie Révoltés pořadatelé zveřejnili další 2 kapely letošního ročníku – Tata Bojs a Circus Problem.

Energická kapela z německého Heidelbergu míchá ve své tvorbě vlivy reggae, ska, punku a hiphopu. Za 16 let na scéně Irie Révoltés vydali 5 alb, absolvovali více jak 500 koncertů ve 25 zemích světa a zúčastnili se také nespočtu politicky angažovaných a charitativních akcí. Vzhledem k francouzskému původu části kapely se v jejich textech objevuje kromě němčiny a angličtiny také francouzština. Důvodem rozpadu této v Česku velice populární skupiny je fakt, že se její členové chtějí věnovat převážně svým novým projektům.



Společně s Irie Révoltés pořadatelé oznámili dvě domácí skupiny – Tata Bojs a mladou kapelu Circus Problem, která na podzim vydala novinku Inner Fools. 18. ročník Rock for Churchill proběhne tradičně v krásném přírodním areálu Myslivna ve Vroutku. Za loňský vydařený ročník se Rock for Churchill dočkal ocenění od festivalových návštěvníků – v anketě bestCOOLfest obhájil loňské 3. místo. Poslední tři ročníky festivalu byly vyprodané.

Dvoudenní vstupenky jsou v současnosti v prodeji za 800 Kč (+ poplatky) na www.rfch.cz, GoOut.cz, pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků), na dobírku a v sítích Tickteportal a Ticketpro. V prodeji jsou také balíčky 5+1 a 10+2 zdarma. Stanování je na Rock for Churchill zdarma. Kompletní informace o předprodeji najdete na www.rfch.cz/vstupenky.

Generálním partnerem Rock for Churchill je Staropramen.

ZDROJ: TZ Rock for Churchill

