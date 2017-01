HARRIESŮV NOVÝ KLIP SPOJUJE VÁŠEŇ S MOUDROSTÍ

Po prvním úspěšném singlu Salvation z posledního alba přichází britský písničkář James Harries s novým klipem k písni Shooting Star. Režisér Jakub Zahradníček ho pojal jako oslavu moudrosti a zkušenosti. Vzplanutí a láska se přisuzují spíše mladšímu věku, a proto do klipu obsadil Josefa Průdka a jeho ženu Věru Průdkovou, starší herecký pár – baletku a bývalého šéfa opery Národního divadla.



„Jsem nadšený, že se natáčení zúčastnily tyto dvě velké kulturní osobnosti jižních Čech. Oba jsou vynikající herci a skvěle sladění tanečníci, mezi kterými to i přes několik desítek let společného života stále jiskří, jako by jim bylo dvacet,“ říká kameraman a režisér Jakub Zahradníček. Kromě manželů Průdkových v klipu vystupuje rocková kapela Vees a o jeho produkci se postaral Petr Meškán.

„Základní nápad na klip jsem dostal už před Vánoci. Hrál jsem v jednom klubu a z pódia jsem viděl okno tanečního studia v protějším domě. Starší instruktorský pár tam tančil tango, zatímco zřejmě čekali na své studenty. Tančili jen tak pro radost. Viděl jsem je jen od pasu nahoru a každou chvíli na okamžik zmizeli z výhledu. Ale vypadali spolu tak šťastní!“ dodává o vzniku videa Harries. Po letech sólového vystupování vyráží písničkář na evropské turné, kde ho na koncertech doprovodí velká kapela a exkluzivní hosté. Sérii koncertů zahájí 12. 10. v pražském Lucerna Music Baru, kde se jako host představí nadějná zpěvačka a objev roku Maella.

James Harries na sklonku loňského roku vydal úspěšné album Until the Sky Bends Down na domácím labelu Tranzistor. Se svým singlem Salvation se držel dva měsíce v TOP 5 na rádiových hitparádách. Fanoušky si však zpěvák získal i předchozím albem, které jako první na světě natočil na mobilní telefon. Časopis Rolling Stone ho označil jako „zlatý hlas“ a světová média ho často přirovnávají ke jménům jako Jeff Buckley nebo Damien Rice. Kromě koncertování se Harries věnuje komponování filmové hudby (např. Lidice, Bobule, Feťáci z New Yorku).

Více se o turné dozvíte na www.jamesharries.com.

Vstupenky na pražský koncert jsou v předprodeji za 300 Kč (+ poplatky) na pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků), na webu Lucerna Music Baru, na GoOut.cz a v sítích Ticketpro a Ticketportal.

ZDROJ: TZ Lucerna Music Bar