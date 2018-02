Gorillaz a Dua Lipa, festival Sziget přidává další headlinery!

Popová princezna Dua Lipa a vizuální rockové legendy Gorillaz jsou dalšími headlinery festivalu Sziget! Letošní ročník slibuje originální světový program s hvězdami jako Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Kygo a Mumford & Sons. V seznamu Szigetu 2018 nejenže přibyla konkrétní data koncertů, ale navíc i dvaadvacet jmen. Kromě headlinerů jsou to také například Shawn Mendes, JP Cooper nebo také Nick Murphy, kterého většina fanoušků zná pod jeho dřívějším uměleckým jménem Chet Faker.

Dvacátý šestý ročník festivalu Sziget přiveze do Budapešti legendární kapelu Gorillaz a mladou hvězdu, krásnou popovou divu Dua Lipu. Dvojice jmen doplní stávající headlinery, kterými jsou hip hopový velikán současnosti Kendrick Lamar, králové indie - rocku Arctic Monkeys, mezinárodně uznávaný DJ Kygo nebo anglická folk-rocková kapela Mumford & Sons, jež na Szigetu zahraje svůj jediný festivalový koncert v tomto roce. Mezi dvaadvacítkou jmen, které do programu festivalu nyní organizátoři přidali jsou Shawn Mendes, Stormzy, The War On Drugs, Nick Murphy fka Chet Faker, Lianne La Havas, Desiigner, King Gizzard & The Lizard Wizard, Gorgon City live, JP Cooper, KSHMR, Borgore, My Baby a další. Mnohonásobně oceňovaný festival Sziget přivítá Szigeťany od 8. do 15. srpna na krásném zeleném ostrově v srdci maďarské metropole.

Dua Lipa a Gorillaz

Dua Lipa je pravděpodobně největší ženskou hudební ikonou tohoto roku. Singl New Rules z jejího debutového alba zhlédlo na YouTube přes miliardu lidí, Dua Lipa se tak stala nejmladší zpěvačkou v historii YouTube, která pokořila tuto hranici a zařadila se do stovky nejsledovanějších hudebních videií na tomto kanálu. V pouhých 22 letech si zajistila pozornost celého světa, je držitelkou pěti nominací na cenu Brit Awards a mimo jiné vystupovala i na předávání cen Grammy. Druhým hvězdným jménem je legendární hudebně-umělecký projekt s názvem Gorillaz, který tvoří Damon Albarn a Jamie Hewlett. Anglická virtuální kapela si získala nevídanou pozornost a globální věhlas. Po čtyřleté pauze vydali v roce 2017 nové album Humanz. Gorillaz se na Sziget vrací znovu po osmi letech.

Nastupující hvězdy

Na festival dorazí také lamač dívčích srdcí Shawn Mendes, který intenzivně pracuje na vydání očekávaného třetího alba. Na druhé straně hudebního spektra se nachází Stormzy, vícenásobný držitel cen MOBO (Music of black origin), z Velké Británie. V roce 2017 dosáhl tento umělec svým debutovým albem na první příčku anglického žebříčku nejlepších alb. Jedná se o historicky první desku žánru grime, které se něco takového povedlo. Účast přislíbila také Grammy oceněná indie rocková kapela The War on Drugs, multi-instrumentalistka Lianne La Havas nebo rodák z Machesteru JP Cooper. Na Szigetu se potkáte také s australskou psychedelickou partičkou King Gizzard and Lizzard Wizard, jež vydala během loňského roku 5 velmi působivých alb.

Sziget navíc nedávno získal na European Festival Awards 2017 již po druhé cenu v kategorii Line – Up of the Year. Porazil tak 10 nejlepších evropských festivalů, mezi nimiž bylo i Glastonbury, Roskilde a Lollapalooza.

Nezapomeňte, ceny denních vstupenek jsou v prodeji již za 70 Euro. Pro ty, kteří si chtějí užít Sziget na víc dní, jsme připravili třídenní, pětidenní a sedmidenní permanentky. Novinkou je také možnost zakoupit celotýdenní festivalovou vstupenky na splátky. Více informací najdete na www.szigetfestival.com/cz/

ZDROJ: TZSziget festival