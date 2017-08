Poslední prázdninový víkend patřil již tradičnímu festivalu Rock for Churchill, který svým návštěvníkům nabízí solidní porci rocku, ska, reggae, hip-hopu či různých druhů elektra. Festival máme možnost navštěvovat již řadu let a je pěkné vidět jak se postupně rozrůstá a mnohé věci se mění k lepšímu. Letošní program probíhal hned na třech scénách a za mě rozhodně palec nahoru. Prostor, který jsem se dříve mohl začít nudit to bez pochyb vyplnilo. A nyní již k fotkám...

