Festival Urban Rock přiveze do Brna kapelu Alt-J

Multižánrový festival Maraton hudby Brno se letos rozšíří o novou rockovou scénu s názvem Urban Rock. Právě Urban Rock přiveze na premiérový ročník jako hlavní hvězdu kapelu Alt–J, která je pověstná svojí dokonalou hudební i vizuální show! Nově oznámenými jmény jsou Dubioza Kolektiv, Borgore a Lucky Chops. Přidávají se tak k dříve zveřejněným Enter Shikari, Little Big, The Adicts a mnoha dalším. Třídenní akce proběhne od 10. do 12. srpna v nevšedním funkcionalistickém komplexu brněnského výstavistě i v areálu nově zrekonstruovaného koupaliště Riviéra

V srpnu odstartuje premiérový ročník Urban Rocku, jež do moravské metropole doveze Alt-J! Britská indie – rocková kapela, několikrát nominovaná na cenu Grammy, má za sebou festivaly jako legendární Glastonbury či vyhlášený Sziget v Budapešti. Nedávno Alt-J vyprodali pražské Forum Karlín a loni byli hlavní hvězdou festivalu Colours of Ostrava. Jejich skladbu Breezeblocks zhlédlo na YouTube více než 155 milionů lidí. Letos budou Alt-J headlinerem právě na Urban Rocku. Úplně poprvé předvedou v Brně svoji dokonalou hudební i vizuální show!

O pořádnou balkánskou party se postará Dubioza Kolektiv, bosenská kapela, jež se s válečnými zkušenostmi vypořádává po svém a je známá provokativními texty. Toto živelné a početné těleso je směsicí hip hopu, ska, reggae, Balkánu i elektroniky. Dubioza Koletiv má svérázný přístup a díky poskytování nahrávek zdarma si kapela vytvořila věrnou fanouškovskou základnu a stálé místo na předních evropských festivalech.

Čerstvě zveřejněným je i Borgore, elektronický generál hudebního chaosu, jehož jméno figuruje na předních příčkách festivalů jako Tomorrowland nebo Ultra Miami Festival. Známá je jeho spolupráce s Miley Cyrus, s níž vytvořil skladbu Decisions. Návštěvníci se mohou těšit také na Lucky Chops, brass band z New Yorku. Skupina složená ze samých dechařů se dala dohromady v Central Parku a strávila spoustu čas hraním v newyorském metru.

K hlavním hvězdám Urban Rocku patří Enter Shikari, Little Big, The Adicts a mnoho jiných. Třídenní akce je zaměřená spíše na zahraniční scénu, avšak nebudou chybět ani české kapely typu Hentai Cortporation, Mucha, Circus Brothers a další.

Celý program se bude odehrávat od 10. do 12. srpna na brněnském výstavišti, jež je architektonickou chloubou Brna. Areál Urban roku tvoří dvě hlavní pódia, dále koncertní šapitó a v nočních hodinách se hudební produkce přesune do krytého pavilonu. Rocková scéna Maratonu hudby Brno slibuje kromě skvělé muziky také prvotřídní sociální zázemí a pestrý doprovodný program.

Urban Rock připravuje speciální stage situovanou přímo u bazénu na přilehlém, nově zrekonstruovaném, koupališti Riviéra. Právě tady se budou konat koncerty propojené s tzv. pool parties. Tento prostor nabídne návštěvníkům také odpočinek a příjemný relax u vody. Pořadatelé garantují mimo jiné skvělé sociální zázemí, jež má být svojí kvalitou odlišné od ostatních festivalů. Čisté toalety, dostatek sprch, rozmanitost v dostupném stravování, přijemné kempování, to všechno jsou, kromě hudby, priority brněnského Urban Rocku. Třídenní vstupenky jsou k dispozici v prodejní síti GoOut nebo na stránkách festivalu www.urbanrock.cz. Vstupenky je možno zakoupit do konce května za 1400 Kč, od června potom za 1550 Kč.

ZDRJ: TZ Urban Rock