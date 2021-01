Festival Rock for People se v lednu přenese do herního prostředí

Organizátoři festivalu Rock for People připravili originální novoroční překvapení. 31. ledna se budou moci fanoušci projít po festivalovém areálu, zazpívat si z plna hrdla s českými i zahraničními kapelami, zatančit si v kotli pod pódiem, prohlédnout si partnerské zóny nebo nabídku stánkařů. Rock for People In the Game přenese všechny do interaktivního 3D virtuálního prostředí.

„Náš festival přesuneme na jeden den do online světa. Nejedná se o náhradu za ročník 2021, ale jedinečné zimní setkání v herním prostředí. Ti, kdo Festivalpark v Hradci Královém znají, se mohou těšit na známá místa od hangárů po runway, tři pódia, koncerty, nebo třeba merch RfP k zakoupení. Můžete tančit, zpívat, zajít k baru, potkávat se s dalšími návštěvníky i naším týmem.“ Říká ředitel festivalu Rock for People Michal Thomes.

Účastníci si vytvoří herní postavy, se kterými prozkoumají festivalový areál, ale také zhlédnou krátké koncertní sety. Americkou scénu zastoupí americká metalcorová kapela Crown the Empire, písničkář a rapper KennyHoopla, texaské duo Missio i metalcoroví The Devil Wears Prada.

Z Británie se na Rock for People In The Game přenese post-punková čtveřice Life, exkluzivní společný set odehrají Strange Bones a Calva Louise, účastníci se mohou těšit také na rockery Nothing But Thieves.

Chybět nebudou tuzemští umělci. Na virtuálním pódiu zahrají indie-rockeři I Love You Honey Bunny, rapper Redzed a na hudební ceny Apollo i Vinyla nominovaná písničkářka Amelie Siba.

I přes nelehký rok 2020, kdy byla hudební scéna tvrdě postižena omezeními spojenými s pandemií koronaviru, se organizátorům Rock for People, Ameba Production, podařilo uspořádat pětadvacet klubových a open air koncertů, festivaly Rock for People Home a Kefírek, do online prostředí přenesli hudební konferenci Nouvelle Prague. Také oznámili nové datum konání vyprodaného šestadvacátého ročníku Rock for People, který se - pokud to situace dovolí - uskuteční ve dnech 10. - 12. června 2021 v královéhradeckém Festivalparku.