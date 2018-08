Festival Hrady CZ putuje na Veveří se Škworem, Tomášem Klusem, J.A.R. nebo Divokým Billem

Čtrnáctý ročník festivalu Hrady CZ se po Točníku, Kunětické hoře, Švihově a Rožmberku nad Vltavou představí v pátek a sobotu 10. a 11. srpna na Veveří. Páteční program nabídne koncerty J.A.R., Horkýže Slíže či Pipes and Pints, ale také hradních nováčků, jako je Marpo & Troublegang či kapela Škwor. V sobotu se mohou fanoušci letní hradní tour těšit na Tomáše Kluse, kapelu Divokej Bill, Mandrage, Rybičky 48 nebo Pražský výběr a nově na Lenny, Slzu nebo kapelu Jelen a další zpěváky a skupiny. Novinkou letošního ročníku festivalu je takzvaný VIP kemp PLUS nabízející hotelový komfort s předem postaveným stanem vybaveným pro přenocování. Festival bude dále vždy v pátek a sobotu putovat po Hradci nad Moravicí a Bouzově jako Moravské hrady.CZ a svoji letošní pouť uzavře v Čechách na hradě Bezdězu.

V pátek se areál vedle hradu Veveří se dvěma stagemi otevře v půl čtvrté odpoledne a od půl páté se představí lokální kapela Okno, výherce facebookové talentové soutěže Zahraj si s kapelou na festivalu Hrady CZ. Do té se přihlásilo celkem sedmdesát kapel a do finále postoupilo pět nejúspěšnějších hudebních skupin v každém regionu, z nichž vzešla vždy jedna vítězná, která si zahraje na konkrétní zastávce festivalu v rámci oficiálního pátečního programu. Dále se návštěvníci mohou těšit na koncert rozjeté dívčí kapely The Agony nebo Ivana Mládka a Banjo Bandu. V devět hodin večer vypukne oblíbený páteční hradní karneval s vyhlášením nejlepších masek – ti, kdo přijdou ve vlastnoručně vyrobených maskách, mohou vyhrát spousty pěkných cen. V sobotu se areál otevře v deset hodin dopoledne a areál dále rozezní Majk Spirit + General Foxx, Vypsaná Fixa, či Visací zámek. Sobotní program dále nabídne koncerty Johny Machette, Hentai Corporation nebo Bros'n'Beats.

Festival Hrady CZ letos opět spolupracuje s Národním památkovým ústavem a nabídne tak v sobotu vstup zdarma na prohlídkové okruhy hradu Veveří, kde si bude možné odpočinout od festivalového ruchu. Návštěvníci mají navíc možnost zapojit se do fotosoutěže s festivalem Hrady CZ - stačí příjít na festival, nahrát fotku z festivalu do galerie na www.ceskeamoravskehrady.cz a být originální. Autoři nejlepších fotek získají skvělé ceny.

Festival Hrady CZ letos poskytuje návštěvníkům zvýšený komfort doslova hotelového typu. Zcela nově je totiž k dispozici takzvaný VIP kemp PLUS, díky němuž není nutné s sebou na festival brát žádné vybavení pro přenocování – postavený stan, dvě karimatky a dva spacáky budou k dispozici na místě. V areálu festivalu bude posílen signál telefonů a datových služeb, chybět nebudou wi-fi zóny a bankomat. Na místě bude také O2 Guru karavan, kde budou k dispozici i powerbanky na dobití telefonů a poradenství s nastavením mobilních telefonů. O lepší informovanost návštěvníků se postará i praktická festivalová aplikace s mapou areálu a různými slevami a výhodami. Samozřejmostí jsou VIP kempy se sprchami a splachovacími toaletami, obchod s potravinami či úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma. Ve spolupráci s partnery festivalu zde budou připraveny dětské koutky, foto koutky a doprovodné sportovní aktivity, jako například obří vodní skluzavka pro osvěžení v letním parnu. Hrad Veveří se nachází v těsné blízkosti Brněnské přehrady. Na Veveří se dá dojet jak individuálně, tak prostřednictvím MHD nebo lodí. V pátek a sobotu 10. a 11. srpna bude mimořádně posílena autobusová linka 303, budou na ní dle potřeby řazeny posilové spoje z Bystrce, ZOO přes zastávku U Matky Boží do Veverské Bítýšky a zpět. Zajištěna je také noční a nedělní doprava zpět z festivalu do Bystrce a Veverské Bítýšky. Více info na moravskehrady.cz

Festival Hrady CZ letos probíhá na Točníku ve Středočeském kraji (13. - 14. 7.), na Kunětické hoře v Pardubickém kraji (20. – 21. 7.), na Švihově v Plzeňském kraji (27. – 28. 7.), v Rožmberku nad Vltavou v Jihočeském kraji (3. – 4. 8.), na Veveří v Jihomoravském kraji (10. - 11. 8.), na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (17. - 18. 8.), na Bouzově v Olomouckém kraji (24. - 25. 8.) a na Bezdězu v Libereckém kraji (31. 8. - 1. 9.).

Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky.

Lístek na pátek stojí do dne před akcí 450 korun, na sobotu 530 korun, permanentka na oba dny pak 880 korun. Na místě pak 490 korun na pátek, 590 korun na sobotu a permanentka za 940 korun.

Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny 350 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS 850 korun, na místě pak za 400 a 900 korun. Lístky a ubytování lze také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP hradní kemp do dne před akcí za 1160 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 1660 korun, na místě pak za 1300 korun s VIP kempem a 1800 korun s VIP kempem PLUS. V prodeji je také rodinná permanentka pro dva dospělé a dvě děti za 2400 korun nebo rodinná sobotní vstupenka 1340 korun.

Více na www.hradycz.cz, www.ceskehrady.cz, www.moravskehrady.cz

INTERPRETI NA FESTIVALU HRADY CZ NA VEVEŘÍ:

Okno, Ivan Mládek a Banjo Band, The Agony, J.A.R., Horkýže Slíže, Pipes and Pints, Marpo & Troublegang, Škwor, Johny Machette, Tomáš Klus, Lenny, Hentai Corporation, Jelen, Pražský výběr, Mandrage, Bros'n'Beats, Slza, Vypsaná Fixa, Visací zámek, Majk Spirit + General Foxx, Rybičky 48, Divokej Bill

ZDROJ: TZ 4PRESS