Festival Balaton Sound rozšiřuje VIP zóny, přidává více jak dvacet jmen do programu a za týden zdražuje!

Festival na pláži jezera Balaton rozšiřuje luxusní VIP prostory o další tři zóny. Fanoušci Balaton Soundu se mohou těšit na legendární klubovou značku Elrow a plážovou scénu The Club Stage. Festival tak nyní má připraven program na hlavních scénách a zveřejňuje harmonogram včetně časů. Pětidenní party na břehu jezera Balaton letos přivítá od 3. do 7. července světové hvězdy jako jsou The Chainsmokers, Armin van Buuren, Marshmello, Tiesto, Jess Glynne, Sean Paul, G-Eazy, DJ Snake a desítky dalších. Ve čtvrtek 18.4. vstupenky zdražují až o 20 Euro.

Balaton Sound nabízí pětidenní non-stop party na pláži maďarského jezera Balaton u vesnice Zámardi. Mimo hudebního programu nabitého světově známými jmény si letošní ročník pro návštěvníky připravil i výrazné rozšíření nadstandartních VIP prostor.

LUXUSNÍ PARTY

Hudební festival jako luxusní dovolená s prvotřídním servisem a nekonečným pohodlím, i takový je letos Balaton Sound. Hlavní VIP zóna v tomto roce naváže na novou část nazvanou The VIP Shore. Tato dvě místa propojí speciální nadchod vedoucí rovnou na pláž. V této zóně nebudou chybět baldachýny, bílé pohovky i plošina postavená přímo nad vodní hladinou, samozřejmostí je koktejlový bar, DJ a beach party každý den až do svítání. Areál se rozroste o Dreher VIP Arenu, vyvýšená plocha uprostřed areny nabídne skvělý výhled na stage. Jako poslední rozšíření se chystá Elrow VIP, kam návštěvníky zavede přímo vstupní festivalová VIP brána. Vizuálně bude Elrow VIP symbolizovat odkaz výtvarníka Henriho Rousseaua, dohromady s exotickým designem džungle ji vyzdobí stromy, vinná réva a květiny. Zaručeny jsou DJ sety, jedinečné osvětlení i skvělý zvuk.

NOVÁ JMÉNA V PROGRAMU

Festivalový program obohatily dvě nově oznámené scény. Tou první je legendární celosvětově známá party značka Elrow a druhou The Club Stage vytvořená rovnou na pláži a vyzdobená tak, aby kopírovala prostředí skutečného nočního klubu. V průběhu pěti dní se zde vystřídají zvučná jména současného EDM jako jsou The Martinez Brothers, věhlasný DJ Dubfire, mladý nizozemský talent Egbert, italská kráska Deborah De Luca a další.

Elrow, jak už je zvykem, přivezou na Balaton Sound fantastickou show. Hudební set zde odehraje na Grammy nominované duo CamelPhat nebo uznávaný DJ Jamie Jones. Za mixážním pultem předvede svoje kouzla mistr techno zvuku Paul Kalkbrenner, známý díky hitu Sky and Sand. Program Elrow Stage obohatí Claptone, německý house producent a DJ, charakteristický díky mysteriózní zlaté masce se zobákem či milovaná Monika Kruse a Nick Curly.

ZDRAŽENÍ

Letošní line-up vypadá jako jeden z nejlepších v historii festivalu. Do 18.4. je možné zakoupit vstupenky za zvýhodněnou cenu. K dispozici jsou 5 denní (od 225 Euro), 4 denní (od 199 Euro) a 3 denní (od 179 Euro) permanentky. Denní vstupenky startují na ceně 68 Euro!

Elrow

PAUL KALKBRENNER, JAMIE JONES, CAMELPHAT, CLAPTONE, NIC FANCIULLI, MONIKA KRUSE, NICK CURLY, ANDREA OLIVA, CHELINA MANUHUTU, DJ W!LD, DETLEF, WADE

The Club Stage

THE MARTINEZ BROTHERS, DUBFIRE, EGBERT, DEBORAH DE LUCA, MARCO CAROLA, MATADOR, NUSHA, HERNAN CATTANEO, ALLE FARBEN, EELKE KLEIJN

DOPOSUD OZNÁMENÉ JMENA

ARMIN VAN BUUREN, BUDDY, DENZEL CURRY, DEORRO, DESIIGNER, DJ SNAKE, DON DIABLO, DUBFIRE, FUTURE, G-EAZY, GRYFFIN, HERNAN CATTANEO, J BALVIN, JAUZ, JAY PRYOR, JESS GLYNNE, KILLY, KSHMR, MADEINTYO, MARSHMELLO, MARTIN JENSEN, MISSIO, NERVO, NICKY ROMERO, RUDIMENTAL live, SAM FELDT (LIVE), SAWEETIE, SEAN PAUL, SKI MASK THE SLUMP GOD, SOFI TUKKER, SUNNERY JAMES & RYAN MARCIANO, TCHAMI x MALAA, THE CHAINSMOKERS, TIESTO, TIMMY TRUMPET, VALENTINO KHAN, VINAI, WILL SPARKS, YOUNGR, YXNG BANE

ZDROJ: TZ Balaton Sounds, FOTO: Rockstar Photographers @balatonsound2018