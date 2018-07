Dub FX v listopadu opanuje pódium Velkého sálu Lucerny

Australský hudebník a performer Dub FX, kterého jsme si již před mnoha lety v redakci magazínu Zvlastnistyl.cz se představí 13. listopadu ve Velkém sále Lucerny v rámci podzimního evropského turné. Dle svých slov na turné představí nové album a zbrusu novou show. Jako support vystoupí Dub FXův přítel a oblíbený saxofonista Mr. Woodnote. Vstupenky za 590 Kč + poplatky budou v prodeji od 18. 7. 10:00 na GoOut.cz a v síti Ticketmaster. Na místě 690 Kč.

V roce 2006 se rodák z Melbourne Benjamin Stanford vydal do Evropy s prostým plánem – bydlet v dodávce, procestovat svět a vystupovat na ulici. Do dnešního dne prodal jako Dub FX přes sto tisíc desek, vystoupil na největších festivalech a získal přes 150 miliónů zhlédnutí na YouTube a 600 000 fanoušků na Facebooku. Všechno naprosto nezávisle.

„Mým plánem nebylo získat slávu, jen cestovat a získat inspiraci. Rád míchám všechny žánry - jazz, reggae, hip hop, sambu, drum and bass, dubstep, prostě jak to v ten moment cítím, a to je ta krása toho, co dělám,“ přibližuje svůj přístup Benjamin a pokračuje: „Hodně dávno jsem se rozhodl, že chci, aby si mě lidé pamatovali jako někoho, kdo světu dává nějaké hodnoty, a já to mohu udělat tak, že je inspiruji svými texty, i když se to nemusí zdát příliš populární.“

Dub FX koncem roku 2016 vydal třetí studiové album Thinking Clear na svém labelu CONVOY v partnerství s německým labelem Membran. Nahrál jej ve vlastním studiu Treetop. V červenci 2017 se na novém singlu Listening vrací ke kořenům. Syrová dubem a reggae ovlivněná skladba ho vrací k jeho původním vlivům. Dub FXovo okouzlení jamajskou hudbou můžete vidět i na jeho YouTube kanálu, kde zveřejnil společné tracky s Horacem Andym či Kabaka Pyramid natočené během letošní návštěvy Jamajky.

Dub FX také produkoval osmiskladbové album původní hudby a poezie pro svou partnerku Sahidu. K poslechu na www.radi.al - RadiantStar

