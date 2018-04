DO KIN VSTUPUJE ROMANTICKÝ THRILLER HASTRMAN

Hastrman by mohl spojit diváky, kteří chtějí jít na „biják“, s těmi, kteří o zhlédnutém dál chtějí přemýšlet, říká autor knižní předlohy Miloš Urban.

Producent Čestmír Kopecký z První veřejnoprávní a režisér Ondřej Havelka dokončili celovečerní film Hastrman režiséra Ondřeje Havelky, který vznikl na motivy stejnojmenné knihy Miloše Urbana oceněné Magnesií Literou. Hlavní postavou filmu je hastrman alias baron de Caus, kterého ztvárnil herec Karel Dobrý. Romantický thriller je pro režiséra hudebních i divadelních představení, herce a hudebníka Ondřeje Havelku filmovým debutem. Pro Karla Dobrého je role charizmatického vodníka zase první hlavní rolí v celovečerním snímku. Tvůrci záměrně obsadili nové tváře českého filmu, jako jsou Simona Zmrzlá či Jan Kolařík, vedle renomovaných herců Jiřího Lábuse nebo Davida Novotného. Diváci uvidí Hastrmana v kinech od 19. dubna.

„První část románu, na jehož motivy náš film vznikl, je o zničující vášni, o pudech a boji s nimi. Dokázal jsem si představit obrazový film, kde to, co vidíme, tvoří film, stejně jako to, co slyšíme. Metafora o zvířeti v člověku je zápas, který svádí každý z nás. Na prvním místě je ale příběh,“ říká producent Čestmír Kopecký. Společně s režisérem Ondřejem Havelkou a autorem románové předlohy Milošem Urbanem se všichni shodují, že podstatná je tu milostná linie příběhu a krajina, ve které se děj filmu odehrává. „Je to krásný a zároveň podivný milostný příběh, který je opředen aspekty romantismu, odehrávající se v kulisách českého venkova počátku 19. století. Osvícenský aristokrat se osudově zamiluje do venkovské dívky. Navíc je příběh rámován pohanskými rituály a lidovými zvyky cyklického roku, které mě vždycky zajímaly a jejichž podstata začíná být znovu velmi aktuální. Stroze materiální chápání světa je už dnes passé,“ říká Ondřej Havelka. Miloše Urbana inspirovala k napsání knihy Hastrman dle jeho slov především krajina a na celovečerním filmu na motivy své knihy oceňuje především jinakost od běžné české produkce a humor. „Ondřej do příběhu dává humor, a ten já v knize nemám, protože ho neumím. Když jsem film viděl poprvé, asi pětkrát nebo šestkrát jsem se smál nahlas,“ popisuje Miloš Urban. A dodává: „Film se mi líbí hodně. Myslím, že je to hodně jiný film, než jaké tu běžně vznikají. V určité své romantické vypjatosti totiž působí jakoby výjimečně patřičně. Tohle tady chybělo, takový film jiného druhu. Ne komedie, která se klidně může dávat v televizi. Ne film plný hlášek. Hastrman by mohl spojit diváky, kteří chtějí jít na „biják“, s těmi, kteří o zhlédnutém dál chtějí přemýšlet.“ Děj filmu, který se točil především v Českém ráji, pod vrchem Vlhošť a na severu Čech, je vyprávěn s jemnou nadsázkou a ironickým humorem.

Příběh filmu se odehrává na vesnici ve 30. letech 19. století, kdy se baron de Caus vrací se svým sluhou v podání Jiřího Lábuse z cest po světě. Na svém panství chce především začít s prací na obnově rybníků. Jakožto moderní a osvícený člověk se životu místních vymyká. Středem jeho zájmu se stane nespoutaná a výjimečná rychtářova dcera Katynka revoltující proti autoritám vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů. Postavu Katynky ztvárnila herečka Simona Zmrzlá známá z Divadla Husa na provázku, jejího otce hraje David Novotný. Inteligentní a krásnou dívkou jsou okouzleni i učitel Voves v podání Jiřího Maryška a farář Fidelius ztvárněný Janem Kolaříkem.

Román Miloše Urbana oceněný v roce 2001 Magnesií Literou za nejlepší prózu zaujal Ondřeje Havelku hned po přečtení v roce 2004, filmová práva však nebyla několik let dostupná, po jejich uvolnění začal režisér Havelka na filmu pracovat už s producentem Čestmírem Kopeckým. Největší výzvou bylo obsazení hlavní role hastrmana, kterou nakonec získal Karel Dobrý, jeden z nejobsazovanějších českých herců v zahraničních filmech, mj. držitel Ceny Alfréda Radoka z roku 2013. „Už kvůli tomu, co je mezi hastrmanem a Katynkou, stojí za to poznat příběh Miloše Urbana. Je tam všechno, na co dokáže obyčejný smrtelník jen pomyslet, nebo raději ani nepomyslet a rovnou zapomenout. Nekonečná harmonie i hluboké šrámy. Pak je alespoň z čeho čerpat,“ říká představitel hastrmana Karel Dobrý. V hlavní ženské roli filmu Hastrman uvidí diváci přední herečku Divadla Husa na provázku Simonu Zmrzlou, která vyhrála na roli Katynky casting. „Katynka je nespoutaná a nezávislá, dnes by se dalo říct, že je na svou dobu emancipovaná. To je na této hrdince zajímavé a mně rozhodně blízké. Z dnešního pohledu je to úplně normální dívka, která ví, co chce a za tím si i jde,“ říká představitelka Katynky Simona Zmrzlá. Roli Francla, sluhy barona a zároveň hastrmana v podání Karla Dobrého, ztvárnil Jiří Lábus. Ten přirovnává filmové zpracování Urbanova románu k tvorbě Františka Vláčila. „Přesvědčilo mě, že takový žánr tu léta ve filmu nebyl. Přemýšlím o podobném filmu, možná Vláčilova Ďáblova past? V současné době jde tak o výjimečné filmové dílo,“ popisuje Jiří Lábus. Z Divadla Husa na provázku je kromě Zmrzlé i představitel faráře Fidelia Jan Kolařík, který si zahrál například ve filmu Petra Zelenky Karamazovi. Jako vesnický učitel Voves se v Hastrmanovi představí Jiří Maryško, místního rychtáře a otce Katynky ztvárnil David Novotný. V dalších rolích se objeví Norbert Lichý nebo Vladimír Polívka. Autorem hudby k filmu je hudební skladatel Petr Wajsar, za kamerou stál jeden z nejuznávanějších kameramanů své generace Diviš Marek.

Hastrman vznikl ve společnosti Čestmíra Kopeckého První veřejnoprávní, v koprodukci s Českou televizí – Filmovým centrem, Barrandov Studiem a za podpory Státního fondu kinematografie. Do českých kin bude uveden 19. dubna společností CinemArt. ZDROJ: TZ 4PRESS

