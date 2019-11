Do kin míří nová komedie Jiřího Vejdělka podle knižního bestselleru Poslední aristokratka

Před lety našel režisér Jiří Vejdělek v knihkupectví humoristický román Poslední aristokratka, který ho hned zaujal natolik, že se začal zajímat o jeho zfilmování. Práva na knihu spisovatele a zároveň nejdéle sloužícího kastelána v České republice Evžena Bočka však už byla prodaná. Nakonec ho ale ke zfilmování Poslední aristokratky oslovili producenti Ondřej Zima a Silvie Michajlova z producentské společnosti Evolution Films, která práva na zfilmování získala. „Když jsem si Poslední aristokratku přečetl, hned jsem si říkal, že by z toho mohla být dobrá komedie. Přestože jsem se tehdy dozvěděl, že autorská práva na zfilmování jsou prodaná, osudově se ke mně aristokratka vrátila,“ říká Jiří Vejdělek. Bočkův román Poslední aristokratka vyšel v roce 2012 a hned získal vítězství v prvním ročníku Ceny Miloslava Švandrlíka pro nejlepší humoristický román. „Bylo to po dlouhé době, kdy se v Česku objevil vtipný humoristický román. Jeho autor Evžen Boček do své Poslední aristokratky s nadsázkou a lehkostí otiskl své dlouholeté průvodcovské a kastelánské zkušenosti. Mně tím dal příležitost znovu se scenáristicky a režijně pustit do nejnáročnějšího královského filmového žánru - žánru komedie,“ říká režisér a autor scénáře Jiří Vejdělek. O svém nejnovějším filmu mluví Vejdělek jako o nejčistší komedii. „Z mé filmografie je Poslední aristokratka skutečně asi nejčistší komedií, protože tentokrát diváky ušetřím toho, že bych nechal zemřít některou z důležitých postav. I když některé mají namále. Jediný přívlastek, který bych možná Poslední aristokratce přidal, je zimní komedie,“ říká o svém nové filmu Vejdělek. Zároveň trochu cítí vzdálenou spřízněnost mezi Poslední aristokratkou a Účastníky zájezdu. „Oboje jsou adaptace knižního bestselleru, ale zatímco Účastníci zájezdu byli komedií letní, je pro mě Poslední aristokratka komedií zimní. Zatímco v Účastnících zájezdu vyjíždějí Češi do zahraničí, v Poslední aristokratce přijíždějí hosté ze zahraničí do Čech,“ doplňuje režisér. Vejdělkovu komedii Účastníci zájezdu podle úspěšné knihy Michala Viewegha vidělo v kinech přes 800 tisíc lidí, herecké výkony v tomto filmu ocenila i porota na MFF Tribeca v New Yorku. Tímto divácky nejúspěšnějším snímkem roku 2006 Jiří Vejdělek poprvé vstoupil do celovečerní hrané tvorby. Před samotným natáčením komedie Poslední aristokratka řešili filmaři problém, jak na jediném zámku natočit všechno to, co autor knižní předlohy popisuje na stránkách knihy. A režisér Vejdělek trval na tom, že by vše ve filmu mělo vypadat pravdivě jako v samotné knize. A tak filmové interiéry i exteriéry filmaři poskládali pro natáčení s architektem Martinem Kurelem a Vladimírem Smutným dokonce z pěti různých zámků v Čechách a na Moravě. Komedie Poslední aristokratka tedy vznikala postupně na zámcích Lemberk na Liberecku, Buchlovice u Uherského Hradiště, Rájec v okrese Blansko, Jaroslavice na Znojemsku a největší část pak na zámku Milotice v okrese Hodonín. „Přál jsem si, aby v Poslední aristokratce vše vypadalo pravdivě, tak proč točit v ateliérech, když máme takovou spoustu krásných památek? Jenže v těch skutečných zámcích se nedá topit, aby to neponičilo obrazy a starožitný nábytek, takže jsme měli několik týdnů studený odchov. Bál jsem se o štáb i o herce. Ale to kouzlo zámků stálo opravdu za to,“ popisuje náročné natáčení režisér Vejdělek. A co na celovečerní film podle knihy říká samotný autor Evžen Boček? „To, že podle Poslední aristokratky vznikl film, mě naplňuje neskonalým úžasem, protože když jsem ji psal, tak jsem ani netušil, nedoufal, že ta knížka vůbec vyjde. A když jsem se dozvěděl, že například hospodyni paní Tichou hraje Eliška Balzerová, byl jsem vyloženě nadšený,“ říká Boček, autor knihy a kastelán zámku Milotice, kde štáb většinu filmového příběhu v zimě na začátku tohoto roku natáčel. Evžen Boček je mimochodem nejdéle sloužícím kastelánem v novodobé historii. Producenty snímku Poslední aristokratka jsou Ondřej Zima a Silvie Michajlova ze společnosti Evolution Films, koproducenty filmu jsou Česká televize (Tvůrčí producentská skupina Kateřiny Ondřejkové), energetická firma innogy, slovenská společnost PubRes, společnosti CertiCon a Hangar Films. Film vznikl s podporou Jihomoravského filmového fondu a ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Snímek uvádí do českých kin 24. října společnost Falcon.