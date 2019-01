Do české distribuce míří Zelená kniha, snímek aktuálně oceněný třemi Zlatými glóby a žhavý kandidát na nominace na Oscary

Třemi Zlatými glóby oceněný film Zelená kniha (Green Book) v hlavní roli s Viggo Mortensenem bude uveden do české distribuce 7. března společností Aerofilms. Režie se ujal Peter Farrelly, autor takových klasik, jako je Blbý a blbější, Já, mé druhé já a Irena nebo Něco na té Mary je. Snímek aktuálně exceloval na Zlatých glóbech, kde získal nejvíce sošek – za nejlepší film žánru komedie nebo muzikál, za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli pro Mahershalu Aliho a nejlepší scénář, na němž se podílel i režisér Farrelly.

"Oblíbenec nejen českého publika Viggo Mortensen v životní formě! Na první pohled k nepoznání, kvůli své roli se musel trochu 'zvětšit'. Herecký koncert, který na plátně spustil, je naprosto odzbrojující. Vynikající dialogy, upřímný scénář, nádherný vizuální styl, málo viděná elegance a pocit, že i vy vidíte Ameriku 60. let zpoza oken tyrkysového Cadillacu. Mohl bych pokračovat, ale nemuseli byste věřit,“ říká Ivo Andrle z distribuční společnosti Aerofilms a dodává: „To, že film vyhrál již několik diváckých cen a boduje i u kritiků po celém světě, je fakt, který mu nikdo nevezme. Viděli jsme toho už mnoho, ale tohle rozhodně nevypadá jako kalkul. Další ceny tak právem možná čekají."

Americká komediální road movie od podzimu sbírala ocenění na filmových festivalech amerického kontinentu a vysloužila si i respektovanou diváckou cenu na festivalu v Torontu, kterou v minulosti získaly snímky jako Americká krása, Milionář z chatrče či Králova řeč. V Zelené knize se sešla herecká elita – favorit publika Viggo Mortensen, který je proslulý díky roli Aragorna v Pánovi prstenů či nezapomenutelnému výkonu v roli ruského mafiána Nikolaie v Cronenbergově thrilleru Východní přísliby, vedle něj pak herecky exceluje Oscarem ověnčený Mahershala Ali (Oscara získal za roli ve snímku Moonlight). A Mortensen ve filmu září jako představitel Tonyho "Pyska" Vallelongy, bývalého newyorského vyhazovače s italskými kořeny, kterého si jako svého osobního řidiče najme distingovaný klavírista Dr. Don Shirley (Mahershala Ali). Tony "Pysk" Vallelonga s Dr. Donem Shirleym se v Zelené knize vydávají coby nepravděpodobná dvojice na dvouměsíční cestu po státech amerického Jihu, kde Don Shirley koncertuje se svým triem. Oba hrdinové jsou zcela odlišní. Vallelonga je neotesaný a spontánní, pianista Don Shirley vždy elegantní a rezervovaný. Vallelonga, byť prostý, ale odchovaný klasickými hodnotami početné italské rodiny učí Shirleyho více se odvázat a užívat života. Don Shirley se Vallelongovi zase snaží předat alespoň základní společenská pravidla či komunikační dovednosti a pomáhá mu psát romantické dopisy jeho ženě Dolores (Linda Cardellini). Vallelonga má coby bývalý vyhazovač mezi newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže vyřešit každou šlamastyku – což se při tak dlouhé cestě samozřejmě hodí. Sice není moc vzdělaný, ale o to je mazanější. Svoji ženu nadevše miluje a zbožňuje také smažená kuřata, která Don Shirley do té doby nevzal coby kultivovaný génius jemných mravů a pevných zásad do ruky. Aby společně překonali nástrahy, které jim cesta po Shirleyho koncertních štacích skýtá, musí si k sobě oba tvrdohlaví muži najít cestu skrz předsudky a humorné přešlapy. Režisér Peter Farrelly se inspiroval příběhem skutečného přátelství a natočil jeden z nejdojemnějších i nejvtipnějších filmů roku.

