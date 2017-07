David Koller a další hvězdy na pláži festivalu Rock iN Roll 2017

Plážový hudební festival Rock iN Roll 2017 proběhne tradičně poslední červencovou sobotu, tedy 29. 7. 2017, v Nové Roli u Karlových Varů. Letošním headlinerem je David Koller a v programu jej doplní neméně známá jména: Vladimír Mišík s kapelou Etc…, David Kraus, Xavier Baumaxa nebo skupina Jablkoň. Celkem se návštěvníci mohou těšit na devět kapel i zajímavý program pro děti. „Jedinečnost festivalu spočívá hlavně v překrásné kulise písčité pláže novorolského koupaliště, která láká stále více fanoušků. Loni k nám dorazilo na 2500 návštěvníků a my doufáme, že letos toto číslo ještě překonáme,“ uvedl ředitel festivalu Jiří Švec. „Lidé si u nás mohou nejen poslechnout to nejlepší z české hudební scény, ale také si s přáteli užít léta se vším všudy. Těšit se mohou na plážové bary s míchanými koktejly, vodní atrakce a spoustu dobrého jídla a pití,“ přiblížil koncept festivalu další z hlavních pořadatelů Roman Pištěk.

Pozadu nezůstane ani dopolední program pro děti. Ty se mohou i s rodiči zdarma přijít podívat na pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků v podání Pouličního divadla Viktora Braunreitera, koncert dětské kapely nebo si zahrát celou řadu originálních her.

Organizátoři přiznávají, že letos v rámci příprav čelili několika novým výzvám. „Situaci nám zkomplikovalo například zavedení EET. Jelikož jsme akce, která se koná pouze jednou za rok, museli jsme si zajistit půjčení kas pro všechny naše prodejní stánky a momentálně školíme naše zaměstnance. Vždy jsme se pyšnili tím, že u nás návštěvníci nemusí stát dlouhé fronty na jídlo a pití a nyní děláme vše pro to, aby tomu tak bylo i letos,“ uvedl Švec a dodává: ,,Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory našich partnerů a sponzorů. V současné době kvůli politickému populismu končí i tak legendární akce, jako je festival Trutnoff. Jsme rádi, že za námi pevně stojí nejen Karlovarský kraj, ale hlavně generální partner – město Nová Role.“

Vstupenky na festival Rock iN Roll jsou v předprodeji za 350 Kč, vstupné na místě bude 490 Kč. Vstup na dopolední dětský program je zdarma. Více informací fanoušci najdou na webu www.rockinroll.cz nebo na facebooku.

ZDROJ: TZ Rock iN Roll