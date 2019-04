DA FLYY HOOLIGAN – OKÁZALÝ UNDERRGOUND SUPPORT PRO GZA Z UK

Jestli si někdo nebo něco může připadat jako nová hnací síla londýnské hiphopové scény, pak je to ten s občankou na jméno Lamarrie Essquire, v rapu známý jako Da Flyy Hooligan. Rodák z Harlesdenu v severovýchodním Londýně. I když se to může zdát, že je to zvláštní kombinace, je tady se stylem, který v živých barvách přináší trochu okázalejší pohled na to, co jsme dosud znali pod pojmem "undergound hip hop" v UK podání. Sedí to jak prdel na hrnec. Přísnej buben, co namáhá krk. Na něm sedí náročnej rým, co namáhá hlavu, která sedí na krku. A když se vám povede dát v relativně krátkém čase dokupy hostovačky se jmény jako Sean Price, Evidence, Westside Gunn & Conway, Guilty Simpson, DV Alias Khryst, Hus Kingpin nebo Planet Asia, může to znamenat jen dvě věci. Buď jste od rodičů dostali sakra tlusté prasátko s úsporami, ať si mladej zablbne. Anebo že na jménu Da Flyy Hooligan něco musí bejt a ještě o něm uslyšíme. A protože B je správně, je jasný, že sedí všechno. Prvně se na vlastně uši můžete přesvědčit na pražském koncertě GZA 2. 4. ve Futurum Music Baru.

