Co je štěstí, láska, touha? Ptají se tvůrci nového filmu Kvarteto

Druhý celovečerní film režiséra Miroslava Krobota Kvarteto vstoupí do kin už 30. listopadu, tvůrci ho celý natočili v historickém centru města Olomouce. Do hlavních rolí filmu o čtyřech muzikantech, třicátnících, kteří se snaží v životě najít pocit štěstí, obsadil režisér Barboru Polákovou, Jaroslava Plesla, Lukáše Melníka a Zdeňka Julinu. Scénář k filmu napsal Krobot společně s Lubošem Smékalem, stejně jako svůj filmový debut Díra u Hanušovic.

Už podruhé si jako filmovou destinaci režisér Krobot vybral Olomoucký kraj. Zatímco svůj první snímek Díra u Hanušovic umístil do odlehlé obce Vikantice na Šumpersku, ze Šumperka ostatně sám pochází, děj Kvarteta se odehrává v prostředí historického města Olomouce. Natáčelo se mimo jiné v Arcidiecézním muzeu nebo v legendární hospodě Ponorka. Scénář napsal Miroslav Krobot stejně jako „Díru“ společně se spolužákem z gymnázia, psychologem Lubomírem Smékalem, který v současnosti v Olomouci žije. Scénář vznikal poněkud kuriózně, když si některé jeho části tvůrci posílali z velmi vzdálených míst planety – Krobot z Finska a Smékal z jihovýchodní Asie.

„Asi půl roku po uvedení Díry u Hanušovic do kin jsme si s Lubošem Smékalem řekli, že by nás bavilo napsat scénář k filmu, který by byl jiný než Díra u Hanušovic. Nevím, jestli to byla reakce spíš na kladné, nebo na záporné reakce na Díru. Vůbec jsme netušili, co napíšeme, ale stalo se to závazkem, který jsme brali vážně. Asi jako když si slíbíte, že vyrobíte kus nábytku, a nemáte tušení, jestli to bude kredenc, nebo židle, a už vůbec ne, jak bude vypadat,“ říká Miroslav Krobot. Jinakost obou filmů byla podle Krobota součástí zadání, které si při psaní s kolegou dali. Po příběhu z vesnické komunity se tak rozhodli pro intimní a individualizovaný příběh z města.

„Kromě pocty místům, která našim filmům tvoří jakousi aktivní kulisu s vlastní specifickou náladou, jsme se v obou případech chtěli věnovat tématům, která nás zajímají. V Díře u Hanušovic to bylo vyrovnávání se lidí s pocitem vlastní bezmoci, ztrátou hodnot a přirozené morálky, což jsou témata, která se samozřejmě netýkají jen obyvatel Sudet. V případě Kvarteta se kromě jiného věnujeme tématu hledání štěstí, ke kterému se různí lidé snaží dospět různými cestami. Ani toto není téma, které by se týkalo jen obyvatel jednoho města,“ dodává scenárista Lubomír Smékal.

Jedná se o druhý film, ve kterém se spojil Miroslav Krobot s producentem Ondřejem Zimou z Evolution Films. Podle producenta Ondřeje Zimy má režisér Krobot specifické a zcela jedinečné vidění světa, které dokáže přenést jak na jeviště, tak i na plátna kin nebo televizní obrazovky, a k tomu je zcela pozoruhodnou osobností. „To, že Díra u Hanušovic nebude film úplně pro všechny diváky, bylo jasné od samého začátku. Myslím si, že je to tak správně, a právě takové filmy chci produkovat. Z pohledu producenta byla Díra u Hanušovic velký happy end. Málokdy se totiž podaří, že film je úspěšný jak divácky, tak na festivalech, a ještě získá ocenění,“ říká producent Ondřej Zima. Kvarteto je podle producenta Zimy podstatně jiné než Díra u Hanušovic a režisérovi dokonce bližší. „Diváci mohou očekávat film plný ‚krobotovské‛ poetiky a humoru,“ dodává producent.

Na originálnost Krobotovy tvorby upozorňuje i Kateřina Ondřejková, kreativní producentka České televize, která je koproducentem filmu: „Miroslav Krobot je zcela originálním solitérem, a to jak hereckým, tak i autorským a režijním. Ve svých filmech, a Kvarteto to naprosto potvrzuje, se zcela záměrně vyhýbá klasické dramatické skladbě. Jeho filmové postavy nejsou apatičtí hrdinové v seriálovém světě plném hlášek, ale inteligentní lidé, jejichž humor je založen na mystifikaci, hravosti a smyslu pro absurditu. Toto je Krobotův rukopis, zcela ojedinělý, ale divácky srozumitelný.“

Ve druhém celovečerním snímku Miroslava Krobota dále hrají Pavlína Štorková, Lenka Krobotová, Jiří Schmitzer nebo Jana Štěpánková. Producentem filmu je Ondřej Zima ze společnosti Evolution Films, koproducentem je Česká televize – Tvůrčí producentská skupina Kateřiny Ondřejkové, innogy a Soundsquare. Film vznikl za podpory Olomouckého kraje, statutárního města Olomouce, Jeseníky Film Office a Státního fondu kinematografie. Distributorem filmu je společnost Falcon.

