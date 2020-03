Brumbrum, Miška! Holoubek z Midi Lidi složil hudbu k písničce pro film Mlsné medvědí příběhy

„Brumbrum, šiška, jmenuju se Miška. Brumbrum, jehněda, nebojte se Nedvěda.“ Věčně hladoví chlupáči Miška a Nedvěd z animovaného filmu pro děti Mlsné medvědí příběhy v kinech mají svůj song! Hudbu k písničce nazvané Brumbrum Miška pro Mlsné medvědí příběhy v kinech složil spolu s hudbou k filmu Prokop Holoubek z kapely Midi Lidi. Povídkový film režisérek Kateřiny Karhánkové a Alexandry Májové určený nejen nejmenším divákům uvede na plátna kin 29. března společnost Aerofilms.

Pro Prokopa Holoubka se u Mlsných medvědích příběhů jednalo o první hudební spolupráci na filmu pro děti. „Zadání znělo, aby hudba byla částečně elektronická. Byť se Mlsné medvědí příběhy odehrávají v lese, v pozadí obrázků je stále bílá barva a cílem bylo vytvořit hudbu, která by s tímto vizuálním pojetím korespondovala – částečně technologickou neboli elektronickou, ale zároveň akustickou a ,přírodní‘,“ popisuje vznik filmové hudby k Mlsným medvědím příběhům Prokop Holoubek z Midi Lidi. Výsledkem je tak zvuk, který obsahuje jak programované elektrické nástroje, tak akustické nástroje hrané naživo a také reálné ruchy, čímž se podle Holoubka obě estetické roviny doplňují. Autorkou vtipného textu, který hudbu rytmicky doplňuje, je jedna ze scenáristek filmu Barbora Klárová.

Jeden je velký a druhý je mrňousek. A oba mají stále hlad. Nejlepší medvědí kamarádi Nedvěd a Miška ve filmu Mlsné medvědí příběhy zažívají veselá dobrodružství. Vaří nejrůznější dobroty, sbírají houby, slaví Vánoce v létě, protože je každý rok kvůli zimnímu spánku prospí, dokážou, že se umí nejen pohádat, ale i usmířit a chystají také velkou medvědí hostinu s kamarády z celého světa. „Můj tříletý syn je můj první posluchač a divák, zná tak Mlsné medvědí příběhy nazpaměť,“ popisuje Prokop Holoubek. „Reakce dětí jsou pro mě klíčové. Vnímají příběh komplexně, nesoustředí se na hudební stránku tolik jako já, který navíc po stovkách poslechů už někdy nemám odstup. Syn viděl film před i po nasazení hudby a právě jeho markantní rozdíly v reakcích pro mě byly signálem, že spolu hudba i obraz fungují,“ dodává Holoubek.

Středometrážní film Mlsné medvědí příběhy v kinech ocení především nejmenší diváci, ale i jejich starší sourozenci a nudit se nebudou ani rodiče. Hlasy medvědům propůjčili David Novotný, Lukáš Příkazký, Pavla Tomicová a Jan Vondráček. Výtvarníkem filmu je Filip Pošivač, hudbu složil Prokop Holoubek z kapely Midi Lidi. Zbrusu nový snímek, ve kterém medvědí kamarádi zažívají nejrůznější dobrodružství plné vtipu a ponaučení, navazuje na loňské podzimní pásmo Hurá na pohádky.

Povídkový film Mlsné medvědí příběhy v kinech je zároveň pozvánkou na připravovaný šestadvacetidílný večerníček Mlsné medvědí příběhy, ten bude uveden v České televizi v lednu roku 2021. Producenty Mlsných medvědí příběhů v kinech jsou Bára Příkaská a Vratislav Šlajer ze společnosti Bionaut. Koproducentem je Česká televize – kreativní producentka Barbara Johnsonová a irské animační studio Treehouse Republic. Vznik filmu podpořil Státní fond kinematografie a evropský program Kreativní Evropa MEDIA. Na Slovensku jde povídkový film pod názvem Maškrtné medvedie príbehy do distribuce 8. dubna, o den později 9. dubna jde pak do kin ve Francii s názvem Les ours gloutons. Více na www.bionaut.cz