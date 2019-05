8. ROČNÍK FESTIVALU TŘI KŘÍŽE FEST PODPOŘÍ VÝROČÍ 30 LET SVOBODY

Festival TŘI KŘÍŽE FEST se stal již tradičním karlovarským festivalem a tak již po osmé se bude konat první sobotu v červnu na vyhlídce CAMERA OBSCURA pod Třemi kříži od 15:00 festival alternativní hudby. V letošním roce bude speciální, neboť se bude odehrávat v rámci výročí 30-ti let svobody. “Je to oslava svobodné alternativní a neziskové kultury, kterou bychom bez svobody nemohli tvořit, šířit ani propagovat” konstatuje ředitel festivalu Pavel Kruger. Spolek Arte native z.s. tím chce ukázat, jak je náš region plný kulturních projektů, které si zaslouží důstojnou prezentaci v krásném prostředí lázeňských lesů, a skutečnost že uplynulých 30 let svobody mělo zásadní vliv na vznik mnoha uskupení.

Program 8. ročníku festivalu TŘI KŘÍŽE FEST je již kompletní. V průběhu soboty vystoupí sedm hudebních uskupení, letošním headlinerem bude mezinárodní kapela De ImperfAction sídlící v Praze, jejíž členové pocházejí ze čtyř světových kontinentů USA, Brazílie, Španělska a Austrálie. Každý kdo se letos odhodlá vyrazit na vrh Tři Kříže se v letošním roce může dále těšit na kapely CZECH OUT, Plesnivé Fazole, Zajíc company, B.E.E.F., Monkey circus či domácí Shoe Cut.

Spolek Arte native z.s. by také rád připomněl mladším generacím, “svobodná kultura není samozřejmost, naši předkové za alternativní kulturu trpěli a byli perzekuováni za své svobodně vyjádřené názory. Osmý ročník našeho festivalu bude tedy oslavou svobody s osvětovým rozměrem.” Festival spolupořádá i v letošním roce Agentura HRU-SKA. “Jsem rád že mohu podpořit oslavu svobodné alternativní kultury, kterou bychom bez svobody nemohli tvořit, šířit ani propagovat” dodává spolupořadatel Petr Hruška.