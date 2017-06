441 000 návštěvníků na Szigetu je hotová dovolená snů v Maďarsku

Loňský velmi úspěšný ročník přiměl pořadatele zvýšit denní kapacitu areálu o deset tisíc, na rovných 90 000. Přesto byli vyprodány hned tři dny letošního ročníku, pondělí s hlavní hvězdou, pátek sa sobota s. To pomohlo nastavit nový rekord festivalu, 441 tisíc návštěvníků. Na festivalu, publikum pak tvořili. Tento další rekord tvoří ze Szigetu jedno z nejvíce mezinárodních míst na zemi. Nejčastěji jste mohli narazit na Szigeťany z. Fanoušků z Čech každý rok přibývá, ale zatím mezi prvními patnácti zeměmi ČR nefiguruje. Dle mého názoru velká škoda.Každý, kdo navštívil Sziget v předchozích letech, si letos hned na počátku při pohledu do mapy musel všimnout velkého množství změn. Kvůli zvýšení kapacity se řada tradičních scén přesunula na nové místo, některé dostaly novou tvář. Zpět do programu se vrátil obří stan Telekom Aréna určený taneční a elektronické hudbě. Sziget se snaží o co nejširší pojetí programu tak, aby všichni návštěvníci měli možnost si vybrat. Velký prostor dostali letos i. Nechyběla místa, kde jste mohli odpočívat nebo aktivně relaxovat. Jedním z nejoblíbenějších se stalo prostředí una břehu Dunaje. Kam mě to moc nelákalo. Velký zájem byl také oa překvapivě, i přes nekončící vysoké teploty, o aktivní využití. Člověk po týdnu zjistí že by ještě jeden klidně zvládl. Sziget se prezentuje jako, a stále hledá možnosti, jak podpořit myšlenky otevřenosti a svobody. Pódium, který dává na Szigetu prostor queer programu, oslavilo 15 let a vrátilo se v podobě impozantní budovy, ve které začínalo. Na oslavu se na Szigetu akreditovala řada velvyslanců a zástupců diplomatických služeb z řady zemí. Nepochybně symbolické bylo, že na tomto pódiu se uskutečnila i debata s členkami kapelyna téma svobody. Vybrané fotografie byli v průběhu festivalu publikovány pomocí facebookového profilu magazínu @Zvlastnistyl.cz Potvrzené informace