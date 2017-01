ZSEditorial 2

V novém roce se pokusím aspoň v prvním měsíci splnit převzetí o pravidelně vycházejícím článku a přeji vám všem: „Hodně zdraví a štěstí, ať vás rokem 2017 provádí klid, láska a pohoda. Samozřejmě přeji hodně kulturních zážitku a zábavy v novém roce.“ Pro mou velkou radost nám začala i zima se sněhem, tak jak jí pamatuji spíše jen když jsem byl mladý. Tak se všichni tuto aspoň pro mě největší radost zimy koukejte pěkně užít. Je jedno zda se jen půjdete projít a nebo vyrazíte blbnout na nějaký svah rozhodně si to užijte. Za volantem opatrně, ti kteří vyrazí někam na smyky bacha ať si neurvete ručku a pevné nervy se šneky.

V lednu své síly budeme soustředit, na koordinaci mediálních spoluprací a přípravu nového kalendáře na rok 2017. Beta verze bude obsahovat prvotní přehled událostí, o kterých vás v průběhu celého roka budeme informovat. Myslíte si že víte o události, která by neměla v přehledu chybět a je tak unikátní že by o ní naši čtenáři měli vědět, přidejte jí do komentáře nebo zašle jiným vámi přijatelným způsobem.

One Love, Big Up