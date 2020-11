Yungblud se vrátí po dvou letech do Prahy

Britský zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista Yungblud se přesně po dvou letech od beznadějně vyprodaného koncertu v Roxy vrátí do Prahy. Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 se představí v rámci Life on Mars tour v pražské Malé sportovní hale. Vstupenky za 740 Kč + poplatky pořídíte od pátku 30. října 9:00 na GoOut.cz. Majitelé prvních 50 vstupenek budou mít přístup i na meet & greet s Yungbludem.

"Jsem nadšený, že zase pojedu na tour, už bylo na čase! Do koncertů Life on Mars tour nasypu dvojitou dávku energie, emocí a vášně. Půjde o největší venues, kde jsem kdy hrál, takže očekávejte pořádnou podívanou,“ říká k turné natěšený Yungblud.

Druhé Yungludovo album „Weird!“ (Locomotion / Polydor Records) si můžete nyní předobjednat na www.yungbludofficial.com. Fanoušci, kteří si předobjednají digitální album, okamžitě obdrží zcela novou píseň „cotton candy“, plus „god save me, but don't drown me out“, „weird!“ a „strawberry lipstick“. K dispozici je také nový merchandise a album „Weird!“ na CD, vinylu nebo kazetě.

Yungblud (aka Dominic Harrison) se narodil před 23 lety v anglickém Yorkshire. Kytaru vzal do ruky poprvé ve dvou letech a už v deseti začal psát své vlastní písničky. Yungblud je známý tím, že ve svých textech vyjadřuje hlavní obavy své generace a zároveň ji pomocí své hudby sjednocuje a posiluje. Komunita fanoušků obdivující jeho otevřenou rock-and-rollovou zpověď sledovala Yungbludův vzestup od pozice zápasícího hudebníka žijícího v městském bytě v severní Anglii až po globální superstar, kterou časopis Rolling Stone nazval „pop-punkovým rebelem na misi“.

Své první EP vydal Yungblud v roce 2018 a hned tentýž rok jej následovalo dlouhohrající album 21st Century Liability. V roce 2019 vyšel živák Live in Atlanta, který představil mladého umělce jako nespoutaného pódiového performera, a EP the underrated youth, které se vyšplhalo do top 10 UK Official Albums chart a obsahovalo hit original me feat. Dan Reynolds z Imagine Dragons.

Yungblud posbíral celosvětově již 1,4 miliardy streamů a má měsíčně více jak 8,6 milionů posluchačů na Spotify. Za svou kariéru se Yungblud představil ve více jak 20 zemích a zahrál si na několika největších hudebních festivalech jako Austin City Limits, Life Is Beautiful, Lollapalooza, Reading and Leeds Festivals, and Vans Warped Tour. V Česku si jeho festivalovou premiéru mohli vloni vychutnat návštěvníci festivalu Rock for Churchill, z kterého jsme vám přinesli foto report 20 LET ROCK FOR CHURCHILL.