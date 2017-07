Vítězem mezinárodního projektu Czech Fresh je Thom Artway!

Thom Artway vyhrál hudební mezinárodní projekt Czech Fresh. Finále proběhlo v úterý 4. 7. na festivalu Rock for People.

Do finále projektu Czech Fresh postoupili interpreti Thom Artway, Klára & The Pop, Lake Malawi a Euphonix. Vítězem se však může stát jenom jeden. Kdo to bude,se rozhodlo v úterý 4. 7. na festivalu Rock for People na pódiu Jack Daniel ́s Stage. Zástupce jedné z nejvýznamnějších světových hudebních agentur, United Talent Agency (dále jen UTA), Mark Bennett pečlivě sledoval koncerty finalistů a vybral Thoma Artwaye. Tím skončila první část projektu a připravuje se další, kterou je vstup interpreta na mezinárodní scénu. Po skončení posledního koncertu Czech Fresh vystoupil na podium jeden z majitelů festivalu Rock for People Michal Thomes. Společně s Markem Bennettem vyhlásili vítěze soutěže. Proč je vítězem právě Thom Artway vysvětluje Mark Bennett „Thom disponuje veškerým potenciálem, který je potřeba k tomu, aby mohl zužitkovat své schopnosti a rozšířit svoji fanouškovskou základnu za hranicemi České republiky." Thoma Artwaye čeká natočení videoklipu v jednom z evropských studií YouTube Space, nahrávání v nejlepším českém studiu Sono, účast na zahraničních festivalech v následujících letech. Thom Artway k vítězství dodává: „Já jsem to vlastně nebral jako soutěž, jelikož v hudbě soutěže nemám úplně rád. Snažili jsme se s klukama zahrát jako na jiných koncertech a nemyslet na to, že nás hodnotí agent jedné z největších agentur. Moc se těším, až kluky z kapely budu moct konečně vzít za hranice a předvést moji hudbu fanouškům po celé Evropě. Dnes ve středu 5.7. od 14.30 se na Rock for People v Nouvell Prague Hangaru uskuteční diskuse s organizátory soutěže, Markem Bennettem a Thomem Artwayem na téma možných úspěchů domácích interpretů za hranicemi České republiky a o významu projektu Czech Fresh. Do projektu Czech Fresh se jako partneři zapojili Google, České aerolinie, Red Bull, OSA, Studio Sono, Kytary.cz. Soutěž vyhlašuje PR Stage s.r.o. ve spolupráci s Rock for People a Czech Music Office / Institut umění-Divadelní ústav.