Uprising Festival svolává všechny lvy a lvice do Bratislavy!

Je to tak, na Zlatých Píscích je vyhlášená mimořádná pohotovost, protože všem příznivcům reggae muziky v českých i slovenských luzích a hájích právě nastává svátek už v tento pátek, 26. srpna. Pojďme si to tedy shrnout. Počasí je objednané. Slunce v duši i na obloze, takže plavky a nafukovačky s sebou. Muzika – zařízená, a to rovnou ta nejvybranější. Od hiphopových lahůdek a legend až po aktuální hvězdy reggae a dancehallu, které vás oslní víc než Polárka!



Budou Sugar Hill Gang a jejich „hippie to the hip hop“, budou i švédští Looptroop se svojí show lepší než tvoje postel z Ikei, a slovensko-česky pak zadiktují Moja Reč, Názov stavby, Gramo Rokkaz nebo Smack. V hlavní kategorii za reggae a dancehall pak byli nominováni: The Congos, Tarrus Riley a jeho Black Soil Band, Konshens (kterého na výslunní poslala spolupráce „Good girl gone bad“ právě s Tarrusem), výborný textař i MC Kabaka Pyramid, Nneka, Alborosie, ale také německý sound systém světových kvalit, Silly Walks Discotheque. Za domácí pak budou reprezentovat Medial Banana, nováčci Balans, projekt Pull Up Unity, nebo Nevereš či Urban robot.

Šťavnatý tanec zajistí slovenské dancehallové královny Badd Fyah a Mitu. Workshopy i battly, jak je libo. S kofolou se pak doslova ocitnete v cirkuse, ráno se rozešlou pozdravy Slunci přímo na pláži, můžete se realizovat i kreativně v některém z dalších workshopů, a nebo si zajít do kina. A aby jste se u téhle vší parády nebáli o své věci, můžete si je nově nechat i v úschovně, kde si zároveň i nabijete foťák či telefon.

ZDROJ: TZ Uprising