TrutnOFF BrnoON chystá návrat s elegancí a čím se roztančeně rozloučil, s tím se vrací. Festival vybubnovává první kapely jimž čelí Parov Stelar

„S čím jsme se před třemi lety roztančeně rozloučili, s tím se vracíme. Srdce našich kmenových squaw a spolutanečníků oblaží a jejich mokasíny roztančí oblíbení elektroswingoví Parov Stelar, kteří oblékli svůj styl do elegance smokingů a swingu. Symbolikou a souvislostmi je naše Pow-Wow za více než třicet let protkané jak zlatou nití. Prach na nových lovištích mezi stromy a dobrými travami se bude vířit, duše pookřeje a nejeden mokasín nezůstane v klidu,“ uvádějí pořadatelé jednoho z headlinerů letošního TrutnOFF BrnoON Open Air Festivalu. Právě elektroswingoví Parov Stelar byli poslední kapelou, která před třemi lety na hlavním pódiu roztančila zaplněné hlediště legendárního festivalu, který se poté na tři roky odmlčel a dal si pauzu. Nyní, jak známo, změnil svá loviště. Festival ponese název TrutnOFF BrnoON a uskuteční se v tradičním „okupačním termínu“ 20. - 23. srpna 2020. Známé je i místo, o němž se již delší dobu mluvilo. „Pow-Wow se uskuteční na nových lovištích v lesích na březích Sun River Svratka, řečí bílých tváří: v Brně Pisárkách Na Střelnici,“ vybubnovávají pořadatelé legendárního festivalu. Společně s Parov Stelar oznamují i několik dalších tuzemských skupin.

Parov Stelar – návrat s elegancí

Populární Parov Stelar oblékli elektroniku do elegantních rytmů swingu a vytvořili nový styl. Ten i představili při závěrečném koncertě TrutnOFF BrnoON Festivalu před třemi lety, kdy se jeho návštěvníci k finále doslova protančili. Kde jinde se mohou odehrát takové věci než na festivalu s undergroundovými kořeny, protřelém „fótrovi“ tuzemských přehlídek? Parov Stelar tehdy vytáhli na pódium člověka, který se potloukal tři dny po areálu i se svou trumpetou, aby s ním odehráli celý jeden blok. A několik dnů poté vystoupení na legendárním festivalu označili za nejlepší z celého jejich letního tour po největších evropských festivalech. „I proto byla domluva velmi rychlá a snadná. Slovo dalo slovo a Marcus Fuereder vzkázal, že se on i celá kapela na vystoupení v nových lovištích těší. V Brně se tak s Parov Stelar obloukem vrátíme tam, kde jsme před třemi lety skončili na Bojišti, a uzavřeli tak jednu z kapitol našeho Pow-Wow,“ podotýká dlouholetá organizátorka s moravskými kořeny Eva Lipová Navrátilová. „Tentokrát to však nebude vystoupení a tanec na rozloučenou, ale naopak na úvod, ve znamení oslav návratu. Parov Stelar roztančí náš kmen v první oficiální den festivalu, v pátek,“ prozrazuje netradičně zakladatel festivalu Martin Věchet. Český, dnes českomoravský Woodstock je totiž mimo jiné známý i tím, že dopředu neoznamuje dny a časy účinkujících. Ty se většinou návštěvníci dozvídali až na místě. Festival vždy upřednostňoval moment setkání a spikleneckou atmosféru. Semknuté společenství lidí, věrné publikum, ojedinělá a výjimečná atmosféra se svéráznou dramaturgií. To vše jsou ikonické znaky tohoto legendárního festivalu, který k sobě přitahoval každoročně tisíce lidí ze všech koutů republiky i zahraničí.

Parov Stelar a zrození elektroswingu

O popularitě rakouského DJ Marcuse Fueredera, vystupujícího pod uměleckým jménem Parov Stelar, nelze pochybovat. V Brně odehrál vyprodané koncerty, také jeho poslední show u nás na podzim minulého roku v zaplněné pražské Tipsport aréně byla mimořádně úspěšná. Elektroswing stále patří k oblíbeným stylům a Parov Stelar stál u jeho zrodu. Marcus Fuereder, jeden z nejnámějších sočasných rakouských umělců, pochází z Lince, chodil v obleku a jezdil na krémové Vespě. Začínal jako DJ Plasma v rakouských nočních klubech a jeho hlavním zaměřením bylo techno a minimal. Měl však také rád staré nahrávky a je velkým fanouškem jazzu, swingu i blues nebo soulu, což se mu stalo i v dobrém osudným. Začal experimentovat a zajímavě míchat všechny své oblíbené žánry dohromady. Poté, když mu na gramofonu přeskočila deska od známé jazzové zpěvačky Billie Holiday a stále dokola se opakovala stejná pasáž, nápad byl na světě. Skladbu propojil se vzdálenými hudebními směry, dal tomu trochu jiný rytmus a Parov Stelar byl na cestě ke svému zrození a svět k malému objevu zvanému elektroswing.

TrutnOFF BrnoON dramaturgie bez hranic

Parov Stelar si sympatie a přízeň mladého i staršího publika získává svým osobitým stylem vycházejícím ze swingové hudby třicátých let minulého století, kterou spojuje s moderními prvky. Kombinace elektroniky s žánry jazz, house, electro, breakbeat, s živými nástroji a dechy oblečenými do elegance swingu má nezaměnitelnou atmosféru. Je známé, že na TrutnOFF BrnoON Open Air Festivalu se meze dramaturgii nekladou. Nacházejí zde útočiště zcela rozličné žánry a elektronika dostává v posledních letech rovněž svůj prostor. Dokládají to koncerty právě Parov Stelar nebo rok před nimi legendárních The Prodigy.

Lze očekávat, že vystoupení Parov Stelar na TrutnOFF BrnoON Festivalu v srpnu 2020 bude jiné, než v roce 2016. Na pódiu se neobjeví ikonická zpěvačka Cleo Panther, jež uskupení před rokem opustila. Po delším hledání objevil Marcus Fuereder Elenu Karafizi, která kapelu omladila a její zvuk a projev trochu upravila. Na podiu se k ní přidává ještě další zpěvák, který je s kapelou již delší dobu, Lee Anduze. Doplňují je saxofon, trumpeta, trombony, basová kytara a bubny. A samozřejmě samply Marcuse Fueredera.

J.A.R., Mňága, ale i undergroundová legenda Plastic People

Společně s Parov Stelar tradiční pořadatelé okolo Martina Věcheta alias Geronima vybubnovávají i několik tuzemských kapel. „Naše ležení a Pow-Wow slavnost společně s Parov Stelar roztančí i populární J.A.R. s kmenovým miláčkem Romanem Holým, jejichž textová i vizuální nadsázka je nám blízká. Ležení ale rozduní i legendární undergroundová kapela Plastic People, která je spojena jak pupeční šňůrou s osudem a počátky našeho festivalu. Plastiky doplní například domácí kapela se silnými brněnskými kořeny, undergroundovo alternativní sdružení básníků Vítrholc Karla Škrabala,“ uvádí zakladatel festivalu Martin Věchet a pokračuje: „Naše squaw a spolubojovníky rozezpívá i Mňága a Žďorp, kterým proudí moravská krev v žilách a z jejich písní to je znát, nebo také v našem ležení oblíbený Jiří Schmitzer. Ten tradičně zcela zaplňoval naše hlediště podobně jako zahraniční headlineři. Když kapele Korn dělal osamoceně s kytarou předkapelu, američtí hoši tehdy jen koukali, co se to děje a kdo jim to konkuruje. Stáli v ústraní a nevěřícně kroutili hlavami....“

Vstupenky za nejmenší váček žabích kůží

Úvodní sérii vstupenek je možné zakoupit za nejmenší váček 1600 Kč tradičně na webových stránkách festivalu. A tradičně i platí, že při objednání deseti vstupenek je možné získat jedenáctou zdarma. V nejbližších dnech oznámí pořadatelé další účinkující a postupně představí i nová loviště. Věrní návštěvníci, kteří na festival přijížděli z celé republiky, zahraničí ale i Brna mohou být klidní. Těšit se mohou na tradiční koncepci festivalu i program, jak jej měli rádi. Ten bude navíc obohacen o několik nových prvků.