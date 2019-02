Thoma Artwaye, v novém klipu pronásleduje tajemná fanynka

Thom Artway otevírá novou sezónu videoklipem Can´t Wait. Skladba je třetím singlem z alba All I Know, za které je aktuálně nominován na cenu Anděl v hlavní kategorii Sólový interpret. Videoklip v režii Ondřeje Urbance vznikl na Italské riviéře loni v létě. V prosluněných kulisách malebného přímořského městečka Thom Artway zjišťuje, že ho neustále sleduje neznámá fanynka, a dokonce si o každém jeho kroku pořizuje podrobný záznam!

Thom Artway v loňském roce jezdil s kytarou od jednoho italského městečka k druhému a v průběhu cestování se pomyslně vrátil ke svým pouličním muzikantským začátkům. Na cestách vznikl nápad natočit videoklip, který by vyprávěl trochu jiný příběh než samotný text písničky Can´t Wait. Tato dynamická skladba, pohybující se na pomezí indie popu až indie rocku, vypráví příběh mladíka, který pozve děvče na koncert její oblíbené kapely, a následně se potýká s nejistotou, zda dívka skutečně přijde. Pozitivně laděná písnička boduje za hranicemi naší republiky a začíná se prosazovat do rádií v dalších zemích Evropy. Produkce se ujal Thomův dvorní producent Lukáš Chromek, nahrávka je součástí posledního alba All I Know vydaného v roce 2018 v hudebním vydavatelství Warner Music.

Videoklip, jehož režii, kameru i celou postprodukci měl na starosti režisér Ondřej Urbanec, pracuje s odlišným příběhem než text písně – Thom je v uličkách sluncem prozářeného italského města neustále pozorován tajemnou dívkou, jejíž přítomnost vždy odhalí videokazeta, nedbale položená vedle místa, kde se zrovna sympatický muzikant nachází.

„Hlavní lokací pro natáčení se stala pobřežní oblast Cinque Terre na Italské riviéře, jde o uskupení pěti malebných vesniček a je to tady opravdu krásné,“ říká Thom a dodává: „Tohle místo má skvělou přímořskou atmosféru, lidé jsou přátelští a byla radost tady natáčet.“

Loňský rok byl pro Thoma mimořádně náročný – kromě natočení alba a turné na domácí půdě stihl také řadu koncertů po celé Evropě včetně turné po klubech ve Velké Británii. Rok 2019 odstartoval Thom Artway opět mezinárodně, s celou kapelou vyrazil do Německa a následně koncertoval na největším a nejprestižnějším evropském showcase festivalu Eurosonic. Nyní ho čeká cesta do Maďarska, kde bude společně s Verou Jonas působit jako lektor na workshopu pro maďarské hudebníky. V průběhu letošní sezóny se usměvavý zpěvák vydá na další koncerty doma i v zahraničí.